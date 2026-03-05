EU-Budgetpläne heizen Kampf um Einfluss weiter an

„Wasser ist Lebensgrundlage“

Für die Resilienz soll nun ein eigenes Programm mit einem Budget von einer Milliarde Euro eingerichtet werden. Hauptverursacher ist, wie so oft, der Klimawandel. „Auch eine wasserreiche Region wie Kärnten spürt das deutlich. Wasser ist unsere Lebensgrundlage“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Sitzung. „Bei uns geht es vor allem um die Rückhaltung von Wasser als Schutz vor Hochwasser. In der Allianz wollen wir Erfahrungen, aber auch Investitionen teilen.“