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Vonn gibt Update

„Universum der Schmerzen“ und mögliches Comeback

Ski Alpin
02.05.2026 07:36
Kehrt Lindsey Vonn noch einmal in den Ski-Weltcup zurück?
Kehrt Lindsey Vonn noch einmal in den Ski-Weltcup zurück?(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn hat einen Einblick in ihren Ausflug in ein „Universum der Schmerzen“ gegeben und dabei auch über mögliche Comeback-Pläne gesprochen. Dabei betont die US-Amerikanerin, dass es noch zu früh sei eine endgültige Entscheidung zu treffen. Eine eventuelle Rückkehr in den Ski-Weltcup sei aber erst ab der Saison 2027/28 realistisch.

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„Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder darüber spekulieren, was ich tun könnte“, betonte Vonn gegenüber „AP“. So sind für sie derzeit alle Optionen auf dem Tisch. „Ich könnte mich zurückziehen. Vielleicht fahre ich nie wieder Rennen, und das wäre völlig in Ordnung, aber emotional bin ich nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen“, so die 41-Jährige.

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Derzeit befinde sie sich ohnehin noch eine einem „Überlebensmodus“. Allerdings ist auch ein neuerliches Comeback nicht ausgeschlossen. Realistisch sei dieses aber ohnehin nicht vor der Saison 2027/28, lässt die US-Amerikaner wissen. Vonn wäre dann 43 Jahre alt. 

Eine weitere Operation
Zunächst steht nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina eine weitere Operation an, wie die Ausnahmeathletin verrät: „Ich habe noch eine weitere Operation vor mir, um das Metall zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen.“ Anschließend stehen erneut harte Stunden in der Reha auf dem Programm.

Vom Schmerzlevel her, sei ihre Verletzung in Cortina ein anderes Level als vorhergehende. „Ich kann mit viel Schmerz umgehen, aber das war so extrem“. Nicht einmal in einem „Universum der Schmerzen“ hätte sie sich so etwas ausmalen können, so Vonn abschließend. 

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