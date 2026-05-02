„Universum der Schmerzen“ und mögliches Comeback

„Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder darüber spekulieren, was ich tun könnte“, betonte Vonn gegenüber „AP“. So sind für sie derzeit alle Optionen auf dem Tisch. „Ich könnte mich zurückziehen. Vielleicht fahre ich nie wieder Rennen, und das wäre völlig in Ordnung, aber emotional bin ich nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen“, so die 41-Jährige.