Hohe Spritpreise: „Vergleichen zahlt sich aus“

Wirklich günstig ist das Tanken derzeit an keiner Zapfsäule. Dennoch gibt es deutliche regionale Unterschiede. Ein ARBÖ-Vergleich der Spritpreise Freitagfrüh ergab, dass der günstigste Diesel im Bezirk Oberpullendorf mit 1,848 Euro pro Liter zu bekommen ist. Am teuersten ist der Treibstoff im Bezirk Neusiedl am See mit 1,943 Euro pro Liter. Auch beim Benzin war das Mittelburgenland am günstigsten mit 1,629 Euro und der Bezirk Neusiedl am See am teuersten mit 1,743 Euro. „Befüllt man einen 50-Liter-Tank, ergibt das einen Preisunterschied von fast fünf Euro bei Diesel und bei Eurosuper beinahe sechs Euro“, erklärt ARBÖ-Landesdirektor Martin Heissenberger.