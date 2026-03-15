Israel: Iran-Krieg noch mindestens drei Wochen

Trump nicht bereit für Beendigung des Kriegs

Trump ist nach eigenen Worten derzeit nicht bereit für ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs mit dem Iran – und das, obwohl er zuletzt sagte, der Iran sei „vollständig besiegt“. „Der Iran will ein Abkommen schließen, und ich will es nicht schließen, weil die Bedingungen noch nicht gut genug sind“, zitierte ihn der Sender „NBC News“. Auf die Frage des Senders, wie die Bedingungen für ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs aussehen müssten, habe Trump am Telefon erwidert: „Das möchte ich Ihnen nicht sagen.“

Trump will Hormuz-Blockade brechen

US-Präsident Donald Trump stellte unterdessen militärische Hilfe einiger Länder zur Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz in Aussicht. Der Schiffsverkehr dort ist nahezu zum Erliegen gekommen, was die Ölpreise in die Höhe treibt. Trump drohte mit weiteren Angriffen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg, um Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz zu bewegen.