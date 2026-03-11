Israel Katz: Krieg im Iran nicht zeitlich begrenzt

Der Krieg gegen den Iran ist laut Israels Verteidigungsminister Israel Katz nicht zeitlich begrenzt. Alle Ziele müssten erreicht und der Kampf entschieden werden, sagte er am Mittwoch bei einer Besprechung mit der Armeeführung in Tel Aviv. Man habe bereits „sehr beeindruckende Erfolge im Angriff und in der Verteidigung“ verzeichnet.
Die überlebende iranische Führung fliehe „wie Mäuse in die Tunnel, genau wie die Hamas-Führung im Gazastreifen“, sagte Katz weiter. Die Leichenkühlanlagen in Krankenhäusern im Iran seien „voll mit Tausenden Mitgliedern der Revolutionsgarden und der Bassij-Milizen“, behauptete der israelische Verteidigungsminister weiter. Teheran sei eine „Gruppe von Feiglingen, die auf Frauen, Kinder und ältere Menschen auf den Straßen eingeschüchtert wirken, spezialisiert auf Massaker und die Tötung von Zivilisten“.
Man werde weiter angreifen, um den Machtapparat „in Teheran und im ganzen Iran Tag für Tag, Ziel für Ziel“ zu zerschlagen, sagte Katz. Dies solle es dem Volk ermöglichen, sich aufzulehnen und die Führung zu stürzen. US-Präsident Donald Trump – Israel führt den Krieg gemeinsam mit den Vereinigten Staaten – hat am Mittwoch wiederum gesagt, dass der Krieg enden werde, wann immer er wolle. Einen Tag zuvor hatte er noch ein mögliches Ende angedeutet, da der Iran bereits militärisch geschwächt sei. In dem Land sei „praktisch nichts mehr übrig“, das angegriffen werden könne, sagte Trump. Zu Beginn hatte der Republikaner die Dauer auf „vier bis fünf Wochen“ geschätzt.
Erdoğan: Diplomatie „eine Chance geben“
Die iranischen Revolutionsgarden sagten ebenfalls, dass sie diejenigen seien, die über das Ende des Kriegs entscheiden würden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan meinte, dass ein Ende möglich sei, wenn der Diplomatie eine Chance gegeben werde. Man sei mit allen Seiten im Gespräch, um dies zu erreichen, bevor die gesamte Region „ins Feuer geworfen“ werde.
Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg am 28. Februar mit Luftangriffen begonnen. Bereits am ersten Tag töteten sie den obersten Anführer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
