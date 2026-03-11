Israel Katz: Krieg im Iran nicht zeitlich begrenzt

Man werde weiter angreifen, um den Machtapparat „in Teheran und im ganzen Iran Tag für Tag, Ziel für Ziel“ zu zerschlagen, sagte Katz. Dies solle es dem Volk ermöglichen, sich aufzulehnen und die Führung zu stürzen. US-Präsident Donald Trump – Israel führt den Krieg gemeinsam mit den Vereinigten Staaten – hat am Mittwoch wiederum gesagt, dass der Krieg enden werde, wann immer er wolle. Einen Tag zuvor hatte er noch ein mögliches Ende angedeutet, da der Iran bereits militärisch geschwächt sei. In dem Land sei „praktisch nichts mehr übrig“, das angegriffen werden könne, sagte Trump. Zu Beginn hatte der Republikaner die Dauer auf „vier bis fünf Wochen“ geschätzt.