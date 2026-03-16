Mittermeier eröffnet Comedy-Club in Wiener Café

Bereits 2023 gründete die deutsche Komiker-Legende den „Lucky Punch Comedy Club“ in München. Ab Mitte April startet Michael Mittermeier die zweite Dependance im Herzen unserer Bundeshauptstadt – und das auch noch unterhalb eines historischen Kaffeehauses...
Ausgerechnet ein Deutscher will uns zeigen, was lustig ist – kein Witz oder doch? Nicht für Michael Mittermeier, denn, im Gegensatz zu seinen Programmen, meint er es wirklich ernst. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 3. April macht sich die Comedy-Legende selbst ein Geschenk und eröffnet nun den zweiten Standort des „Lucky Punch Comedy Club“, der 2023 in München gegründet wurde, im Souterrain des Wiener Café Prückel. In den Räumlichkeiten, in denen schon seit 1931 verschiedene Kleinkunst- und Kabarettbühnen ihr Zuhause hatten, darf man ab Mitte April quasi im Keller lachen.
„Wien hat mir schon oft eine Bühne gegeben“
Für Mittermeier ein perfekter Ort. „Als ich das erste Mal mit meiner Frau Gudrun im Souterrain des Café Prückel stand, war klar: Das ist dafür der richtige Ort. Ohne Gudrun hätte dieses Projekt auch nicht gestemmt werden können“, streut der Künstler nicht nur seiner besseren Hälfte, sondern auch unserer Bundeshauptstadt reichlich Rosen. „Wien hat mir schon so oft eine Bühne gegeben – jetzt gebe ich Wien eine zurück. Das ist seit Jahren die Stadt, in der ich während einer Tour am häufigsten spiele.“
„Wiener Schmäh ist einzigartig“
Mitte April startet der Club mit Shows von Donnerstag bis Samstag in den ganzjährigen Betrieb. „Geplant sind Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians und Open-Mic-Abende, an denen sich junge Talente ausprobieren können“, erklärt Mittermeier, der die heimische Comedy-Szene als besonders spannend empfindet. „Der Wiener Schmäh ist einzigartig, und ich liebe das Publikum hier.“ Für ihn also ein guter Grund, noch häufiger nach Wien zu kommen. „Ich selbst werde sicher auch öfter auf der Bühne stehen.“ Er scheint es also tatsächlich ernst zu meinen...
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