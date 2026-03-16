Mittermeier eröffnet Comedy-Club in Wiener Café

Ausgerechnet ein Deutscher will uns zeigen, was lustig ist – kein Witz oder doch? Nicht für Michael Mittermeier, denn, im Gegensatz zu seinen Programmen, meint er es wirklich ernst. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 3. April macht sich die Comedy-Legende selbst ein Geschenk und eröffnet nun den zweiten Standort des „Lucky Punch Comedy Club“, der 2023 in München gegründet wurde, im Souterrain des Wiener Café Prückel. In den Räumlichkeiten, in denen schon seit 1931 verschiedene Kleinkunst- und Kabarettbühnen ihr Zuhause hatten, darf man ab Mitte April quasi im Keller lachen.