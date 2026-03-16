Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Witz!

Mittermeier eröffnet Comedy-Club in Wiener Café

Adabei Österreich
16.03.2026 05:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Bereits 2023 gründete die deutsche Komiker-Legende den „Lucky Punch Comedy Club“ in München. Ab Mitte April startet Michael Mittermeier die zweite Dependance im Herzen unserer Bundeshauptstadt – und das auch noch unterhalb eines historischen Kaffeehauses...

0 Kommentare

Ausgerechnet ein Deutscher will uns zeigen, was lustig ist – kein Witz oder doch? Nicht für Michael Mittermeier, denn, im Gegensatz zu seinen Programmen, meint er es wirklich ernst. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 3. April macht sich die Comedy-Legende selbst ein Geschenk und eröffnet nun den zweiten Standort des „Lucky Punch Comedy Club“, der 2023 in München gegründet wurde, im Souterrain des Wiener Café Prückel. In den Räumlichkeiten, in denen schon seit 1931 verschiedene Kleinkunst- und Kabarettbühnen ihr Zuhause hatten, darf man ab Mitte April quasi im Keller lachen.

Freut sich auf seinen neuen Comedy-Club im Herzen Wiens: Michael Mittermeier.
Freut sich auf seinen neuen Comedy-Club im Herzen Wiens: Michael Mittermeier.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Wien hat mir schon oft eine Bühne gegeben“

Für Mittermeier ein perfekter Ort. „Als ich das erste Mal mit meiner Frau Gudrun im Souterrain des Café Prückel stand, war klar: Das ist dafür der richtige Ort. Ohne Gudrun hätte dieses Projekt auch nicht gestemmt werden können“, streut der Künstler nicht nur seiner besseren Hälfte, sondern auch unserer Bundeshauptstadt reichlich Rosen. „Wien hat mir schon so oft eine Bühne gegeben – jetzt gebe ich Wien eine zurück. Das ist seit Jahren die Stadt, in der ich während einer Tour am häufigsten spiele.“

Lesen Sie auch:
Im „Krone“-Talk
Michael Mittermeier über Kiffen, „Kottan“ & Corona
22.06.2021
„Last One Laughing“
Mittermeier: „Das Härteste, was ich gemacht hab“
06.04.2023
Star-Comedian in Wien
Mittermeier über Schnitzel-Hitler und Drohungen
11.09.2018

„Wiener Schmäh ist einzigartig“

Mitte April startet der Club mit Shows von Donnerstag bis Samstag in den ganzjährigen Betrieb. „Geplant sind Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians und Open-Mic-Abende, an denen sich junge Talente ausprobieren können“, erklärt Mittermeier, der die heimische Comedy-Szene als besonders spannend empfindet. „Der Wiener Schmäh ist einzigartig, und ich liebe das Publikum hier.“ Für ihn also ein guter Grund, noch häufiger nach Wien zu kommen. „Ich selbst werde sicher auch öfter auf der Bühne stehen.“ Er scheint es also tatsächlich ernst zu meinen...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
16.03.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.390 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
149.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
118.005 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
963 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
921 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Adabei Österreich
Kein Witz!
Mittermeier eröffnet Comedy-Club in Wiener Café
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
„Kämpfe mit Dämonen“
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
nach Papa Haralds Tod
Sohn Daniel Serafin: „Das Leben geht weiter“
Krone Plus Logo
Nach Krebs-Schock
Antonia: „Mein Papa hat oft ans Aufgeben gedacht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf