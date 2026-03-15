Antonia: „Mein Papa hat oft ans Aufgeben gedacht“

Passant lebensgefährlich verletzt und davongerast
Hinweise erbeten
Eigentlich wollte Antonia aus Tirol 2025 ihr großes Bühnenjubiläum feiern. Doch plötzlich änderte sich alles: Statt Applaus bestimmten Krankenhausbesuche, Sorgen und bange Tage ihr Leben. Die Sängerin stellte ihre Karriere zurück und kämpfte an der Seite ihres Vaters. Jetzt spricht sie erstmals offen über diese dramatische Zeit – und was ihr wieder Hoffnung gibt.
Eigentlich sollte das vergangene Jahr für Schlagersängerin Antonia aus Tirol ein großes Jubiläum werden. Doch statt Bühnen, Applaus und neuen Songs stand plötzlich – die „Krone“ berichtete – etwas ganz anderes im Mittelpunkt ihres Lebens: der Kampf ihres Vaters gegen den Krebs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.