Antonia: „Mein Papa hat oft ans Aufgeben gedacht“

Eigentlich wollte Antonia aus Tirol 2025 ihr großes Bühnenjubiläum feiern. Doch plötzlich änderte sich alles: Statt Applaus bestimmten Krankenhausbesuche, Sorgen und bange Tage ihr Leben. Die Sängerin stellte ihre Karriere zurück und kämpfte an der Seite ihres Vaters. Jetzt spricht sie erstmals offen über diese dramatische Zeit – und was ihr wieder Hoffnung gibt.