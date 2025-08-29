„Zeit mit Papa ist mehr wert als jedes Konzert“

Eigentlich hätte 2025 für Antonja (auch bekannt als Antonia aus Tirol) ein Jubeljahr werden sollen – 25 Jahre Bühne, neue Alben, große Pläne. Doch statt auf Mallorca, ihrer Wahlheimat seit fast zwanzig Jahren, auf den Brettern zu stehen, die ihr Leben bedeuten, ist die Linzer Sängerin nun an der Seite ihres schwerkranken Vaters. Seit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs hat sich alles verändert: Antonja pflegt Papa Rudolf rund um die Uhr, begleitet ihn durch Chemotherapien und schwere Tage.