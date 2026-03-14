Das sind die bestbezahlten Stars in Hollywood

Kurz vor der Oscar-Gala nahm “Forbes“ die Einkommen von Hollywood-Stars unter die Lupe. Eines ist klar zu sehen: Die Gagen der Schauspieler sinken!
Adam Sandler führt laut „Forbes“ die Liste der bestbezahlten Schauspieler des vergangenen Geschäftsjahres an. Der Comedy-Star verdiente 44 Mio. Euro. Besonders gefragt war der 59-Jährige mit „Happy Gilmore 2“, der Fortsetzung der Kult-Sportkomödie von 1996, die er produzierte und in der er auch die Hauptrolle spielte. Außerdem stand er für „Jay Kelly“ mit George Clooney vor der Kamera.
Clooney nicht unter Top Ten
Für Clooney reichte es im Ranking allerdings nur für Platz 13 (23 Mio. Euro). Auf Platz zwei folgt Tom Cruise mit 42 Mio. Euro, die er vor allem mit „Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung“ verdiente. Auf Rang drei landet Mark Wahlberg mit 40 Mio. Euro, etwa dank Streamingprojekten wie „Spiel schmutzig“ bei Prime Video und „Der Familien-Plan“ bei Apple TV+.
Keine Frau unter Top Drei
Erst auf Platz vier findet sich mit Scarlett Johansson die erste Frau der Liste. Sie kam auf 39 Mio. Euro, unter anderem durch Rollen in „Jurassic World: Wiedergeburt“ und „Das phönizische Komplott“. Zudem gab sie mit „Eleanor die Große“ ihr Regiedebüt.
Schauspieler verdienen weniger
Brad Pitt komplettiert die Top fünf mit 37 Mio. Euro für den Film „F1“. Doch es zeigt sich ein klarer Trend: Die Gagen in Hollywood sinken. Die 20 bestbezahlten Stars verdienten 2025 insgesamt „nur“ 540 Mio. Euro – 20 Prozent weniger als noch 2024.
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