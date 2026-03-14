Das sind die bestbezahlten Stars in Hollywood

Adam Sandler führt laut „Forbes“ die Liste der bestbezahlten Schauspieler des vergangenen Geschäftsjahres an. Der Comedy-Star verdiente 44 Mio. Euro. Besonders gefragt war der 59-Jährige mit „Happy Gilmore 2“, der Fortsetzung der Kult-Sportkomödie von 1996, die er produzierte und in der er auch die Hauptrolle spielte. Außerdem stand er für „Jay Kelly“ mit George Clooney vor der Kamera.