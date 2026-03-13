So opulent wird die Oscar-Gala in Hollywood

Über 250 Meter lang und gut zehn Meter breit ist der rote Teppich, der bereits vor dem Dolby Theatre in Hollywood ausgerollt wurde – dort findet in der Nacht auf Montag das glamouröseste Event des Jahres statt. Und während sich die Stars schon stylen und frisieren, wirft der österreichische Starkoch Wolfgang Puck den Ofen an – zum 32. Mal bekocht er bei der Gala die größten Filmstars der Welt mit seinem Team aus 120 Köchen. Auf der Karte stehen edle Miniburger, getrüffeltes Hühnerragout, überbackene Käsepasta oder Wildlachsstreifen mit Kaviar. Und zwar in Form der Oscartrophäe!