So opulent wird die Oscar-Gala in Hollywood

In der Nacht auf Montag findet die 98. Oscar-Verleihung statt. Beim Event des Jahres wird nicht nur filmisch, sondern auch kulinarisch groß aufgefahren: Der Luxus bei Menü, Goodie Bags und Co. kennt kaum Grenzen. Starkoch Wolfgang Puck steht bereits zum 32. Mal am Herd, um Hollywoods Stars zu verwöhnen.
Über 250 Meter lang und gut zehn Meter breit ist der rote Teppich, der bereits vor dem Dolby Theatre in Hollywood ausgerollt wurde – dort findet in der Nacht auf Montag das glamouröseste Event des Jahres statt. Und während sich die Stars schon stylen und frisieren, wirft der österreichische Starkoch Wolfgang Puck den Ofen an – zum 32. Mal bekocht er bei der Gala die größten Filmstars der Welt mit seinem Team aus 120 Köchen. Auf der Karte stehen edle Miniburger, getrüffeltes Hühnerragout, überbackene Käsepasta oder Wildlachsstreifen mit Kaviar. Und zwar in Form der Oscartrophäe!
Letztere ist übrigens 3,8 Kilo schwer und mit 24 Karat Gold überzogen. Namen und Filmtitel der Gewinner werden erst in einer eigens eingerichteten „Gravur-Bar“ nach der Überreichung angebracht, damit die Sieger nicht durchsickern.
Nach ihrem Walk über den roten Teppich nehmen die Stars im 3400 Sitze fassenden Auditorium Platz. Und auch, wenn nicht alle gewinnen können: Alle Nominierten dürfen sich über einen 350.000-Dollar-schweren Goodie Bag freuen. Darin finden sich Gutscheine für Nobel-Reisen, Schönheits-OPs, ein Cannabis-Geschenkset, ein limitierter Füllfederhalter, eine vergoldete Krypto-Wallet u. v. m.
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