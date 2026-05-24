Geiss-Töchter gingen gemeinsam zu Brust-OP

Die Töchter des deutschen Unternehmers Robert Geiss und seiner Ehefrau Carmen haben sich – trotz ihres jungen Alters – einer Brustvergrößerung unterzogen. „Die OP hat unser Selbstbewusstsein verändert“, erklärten die 21- und die 22-Jährige diesen Schritt.
Die beiden Schwestern, die auch Geschäftspartnerinnen sind, legten sich bereits im November vergangenes Jahr unters Messer. In einem Interview mit „Bild“ erklärten sie, dass sie die Operation für sich selbst gemacht hätten. „Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren“, so die Geiss-Töchter. „Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt.“
Bei der Entscheidung seien sie nicht beeinflusst worden, stellten die jungen Frauen klar. „Wir haben es nicht gemacht, weil unsere Mutter das auch gemacht hat, sondern wirklich nur für uns selbst.“ Ihre Eltern hätten sie dabei unterstützt.
Es sei ihnen wichtig gewesen, „dass alles natürlich aussieht“, deshalb hätten sie „es auch nicht übertrieben“, wie Davina und Shania erklärten. Sie hätten vor der Operation „etwas Angst“ gehabt, doch die Ärzte hätten ihre Sorgen im Vorfeld zerstreuen können. Ein halbes Jahr später bereuen sie die Entscheidung nicht: „Wir fühlen uns heute wohler und sicherer mit uns selbst.“
Besonders Carmen Geiss hätte für den Schritt Verständnis gehabt. „Unsere Mutter hatte selbst schon einmal eine Brust-OP.“ Doch viele Menschen äußerten in sozialen Medien Kritik, sich in so einem jungen Alter freiwillig operieren zu lassen. Diese Kommentare ignorieren die beiden jedoch. „Am Ende des Tages ist es unser Körper und unsere Entscheidung.“
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