Geiss-Töchter gingen gemeinsam zu Brust-OP

Die beiden Schwestern, die auch Geschäftspartnerinnen sind, legten sich bereits im November vergangenes Jahr unters Messer. In einem Interview mit „Bild“ erklärten sie, dass sie die Operation für sich selbst gemacht hätten. „Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren“, so die Geiss-Töchter. „Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt.“