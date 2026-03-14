Nicht eine Frau – sondern genau DIESE Frau

Als Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag die Frauen in den Himmel lobte und sich überschwänglich für deren Engagement bedankte, bekam er von mir einen Gutpunkt. Ein Politiker als bekennender Feminist: Ist ja noch immer nicht selbstverständlich.
Anfang der Woche wollte der SPÖ-Vorsitzende offenbar erneut feministisch rüberkommen. Einen Tag nach dem Weltfrauentag, an dem ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bekanntlich wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten ist, meinte Medienminister Babler, dem ORF und der Gesellschaft „täte es gut, wäre der Nachfolger eine Generaldirektorin“.
Es soll also in jedem Fall eine Frau den ORF leiten und nicht die oder der Bestgeeignete für diesen wichtigen Job? Klingt eher diskriminierend als feministisch.
Babler hat Glück, denn jetzt steht tatsächlich eine Frau an der Spitze des größten Medienunternehmens im Land. Die Vorarlbergerin Ingrid Thurnher ist seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen, hat eine tadellose Biografie als Journalistin und zuletzt auch als Managerin. Aber sie würde sich bestimmt wehren, mit dem Etikett herumzulaufen, das Babler den Frauen mit seiner Aussage umhängt.
Mit Frau Thurnher wurde nicht „eine Frau“ ORF-Chefin, weil sie eine Frau ist. Sondern genau „diese Frau“, weil sie die richtige Person für diese schwierige Phase ist. Vielleicht sogar für länger.
Nicht eine Frau per se tut dem ORF und der Gesellschaft gut, sondern dass diese Frau es gut macht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.