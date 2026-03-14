Nicht eine Frau – sondern genau DIESE Frau

Babler hat Glück, denn jetzt steht tatsächlich eine Frau an der Spitze des größten Medienunternehmens im Land. Die Vorarlbergerin Ingrid Thurnher ist seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen, hat eine tadellose Biografie als Journalistin und zuletzt auch als Managerin. Aber sie würde sich bestimmt wehren, mit dem Etikett herumzulaufen, das Babler den Frauen mit seiner Aussage umhängt.