Keeper Kaiper: „Das ist nur mehr verrückt!“

Nach zwei starken Saisonen bei Linz sollte es für ihn im Sommer 2025 eigentlich zum deutschen Bundesligisten HSG Wetzlar gehen. „In dieser Liga zu spielen, war und ist bis heute mein größter Traum.“ Doch er platzte, im August stand Kaiper plötzlich ganz ohne Verein da, hielt sich bei Jugendklub West Wien fit. „Das war keine einfache Zeit. Es gab Angebote, aber da hat nicht alles gepasst. Das war mir immer schon enorm wichtig“, erzählt der Wiener.