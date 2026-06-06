Tiroler in der Schweiz getötet – aus Eifersucht?

Anrufer: „Habe Mann niedergestochen“

Am Dienstagnachmittag war es in der rund 4000-Seelen-Gemeinde Sulgen (Kanton Thurgau), die rund 40 Kilometer Luftlinie von der österreichischen Grenze entfernt liegt, zu der schrecklichen Bluttat gekommen. Gegen 14.15 Uhr ging ein Notruf bei der Kantonspolizei Thurgau ein. „Der Anrufer teilte mit, dass er einen Mann niedergestochen habe“, heißt es von den Ermittlern.