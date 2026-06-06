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Gerüchte um das Motiv

Tiroler in der Schweiz getötet – aus Eifersucht?

Tirol
06.06.2026 09:31
Am Dienstag kam es in Sulgen in der Schweiz zur tödlichen Messerattacke (Symbolbild).
Am Dienstag kam es in Sulgen in der Schweiz zur tödlichen Messerattacke (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com, Kantonspolizei)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Bluttat schockte Anfang der Woche die ganze Schweiz: Ein 70-Jähriger – wie sich am Freitag herausstellte, handelte es sich um einen Tiroler – wurde von einem Einheimischen brutal niedergestochen. Der mutmaßliche Täter alarmierte selbst die Polizei und wurde festgenommen. Zum Motiv gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Gerüchteküche brodelt.

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Warum musste der 70-Jährige aus dem Tiroler Bezirk Imst sterben? Diese quälende Frage beschäftigt Angehörige, Freunde und Bekannte des Opfers – und die Ermittler in der Schweiz.

Anrufer: „Habe Mann niedergestochen“
Am Dienstagnachmittag war es in der rund 4000-Seelen-Gemeinde Sulgen (Kanton Thurgau), die rund 40 Kilometer Luftlinie von der österreichischen  Grenze entfernt liegt, zu der schrecklichen Bluttat gekommen. Gegen 14.15 Uhr ging ein Notruf bei der Kantonspolizei Thurgau ein. „Der Anrufer teilte mit, dass er einen Mann niedergestochen habe“, heißt es von den Ermittlern.

Opfer mit schweren Stichverletzungen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Thurstraße konnte der 65-jährige tatverdächtige Schweizer festgenommen werden. „Er leistete keinen Widerstand. Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf, es verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch am Tatort“, so die Ermittler weiter.

Zitat Icon

Das Opfer konnte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen identifiziert werden.

Kantonspolizei Thurgau

Die Identität des Opfers war zunächst unklar. Vermutungen gab es, da vor Ort ein Auto mit Tiroler Kennzeichen entdeckt wurde. Am Freitag herrschte schließlich Gewissheit. „Das Opfer konnte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 70-jährigen Österreicher“, berichtete die Kantonspolizei. 

Gerüchte um Eifersuchtsdrama
Auf „Krone“-Nachfrage wurde schlussendlich bestätigt, dass es sich um einen Tiroler handelte. Der Mann – er stammt aus dem Bezirk Imst – soll private Kontakte in der Schweiz gehabt und deshalb immer wieder dort Zeit verbracht haben. Angeblich steckte eine Frau dahinter.

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Waren die beiden Männer wegen dieser Frau in Streit geraten, der schlussendlich für den 70-jährigen Tiroler tödlich endete? In Schweizer Medien machen teilweise Gerüchte die Runde, dass es sich bei diesem schrecklichen Fall um ein Eifersuchtsdrama gehandelt haben soll.

Spuren werden noch ausgewertet
Offiziell bestätigt wurde das von der Kantonspolizei Thurgau nicht. Ein Sprecher verwies auf die laufenden Ermittlungen. „Spuren werden noch ausgewertet.“ Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige sitzt weiter in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.

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