Tiroler in der Schweiz getötet – aus Eifersucht?

Die Bluttat schockte Anfang der Woche die ganze Schweiz: Ein 70-Jähriger – wie sich am Freitag herausstellte, handelte es sich um einen Tiroler – wurde von einem Einheimischen brutal niedergestochen. Der mutmaßliche Täter alarmierte selbst die Polizei und wurde festgenommen. Zum Motiv gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Gerüchteküche brodelt.
Warum musste der 70-Jährige aus dem Tiroler Bezirk Imst sterben? Diese quälende Frage beschäftigt Angehörige, Freunde und Bekannte des Opfers – und die Ermittler in der Schweiz.
Anrufer: „Habe Mann niedergestochen“
Am Dienstagnachmittag war es in der rund 4000-Seelen-Gemeinde Sulgen (Kanton Thurgau), die rund 40 Kilometer Luftlinie von der österreichischen Grenze entfernt liegt, zu der schrecklichen Bluttat gekommen. Gegen 14.15 Uhr ging ein Notruf bei der Kantonspolizei Thurgau ein. „Der Anrufer teilte mit, dass er einen Mann niedergestochen habe“, heißt es von den Ermittlern.
Opfer mit schweren Stichverletzungen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Thurstraße konnte der 65-jährige tatverdächtige Schweizer festgenommen werden. „Er leistete keinen Widerstand. Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf, es verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch am Tatort“, so die Ermittler weiter.
Das Opfer konnte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen identifiziert werden.
Kantonspolizei Thurgau
Die Identität des Opfers war zunächst unklar. Vermutungen gab es, da vor Ort ein Auto mit Tiroler Kennzeichen entdeckt wurde. Am Freitag herrschte schließlich Gewissheit. „Das Opfer konnte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 70-jährigen Österreicher“, berichtete die Kantonspolizei.
Gerüchte um Eifersuchtsdrama
Auf „Krone“-Nachfrage wurde schlussendlich bestätigt, dass es sich um einen Tiroler handelte. Der Mann – er stammt aus dem Bezirk Imst – soll private Kontakte in der Schweiz gehabt und deshalb immer wieder dort Zeit verbracht haben. Angeblich steckte eine Frau dahinter.
Waren die beiden Männer wegen dieser Frau in Streit geraten, der schlussendlich für den 70-jährigen Tiroler tödlich endete? In Schweizer Medien machen teilweise Gerüchte die Runde, dass es sich bei diesem schrecklichen Fall um ein Eifersuchtsdrama gehandelt haben soll.
Spuren werden noch ausgewertet
Offiziell bestätigt wurde das von der Kantonspolizei Thurgau nicht. Ein Sprecher verwies auf die laufenden Ermittlungen. „Spuren werden noch ausgewertet.“ Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige sitzt weiter in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.