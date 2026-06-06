„Die Sicherheit der Taucher ging ihm über alles“

Kein tödlicher Tauchunfall

Nicht nur bei der Wasserrettung wollte er Menschen helfen: „Durch seine Praxiserfahrung als Rettungstaucher hat er gewusst, wie Unfälle passieren, und sein Wissen in unsere Übungen einfließen lassen“, so Hetzmannseder – wohl mit ein Grund, warum der Club bislang keinen tödlichen Tauchunfall zu beklagen hat.