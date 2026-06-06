Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harter Wahlkampf

„Es nervt!“ Aufregung um Klopp-Hammer bei Real

Fußball International
06.06.2026 08:53
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid sucht einen neuen Präsidenten und einen neuen Trainer. Herausforderer Enrique Riquelme bringt nun Jürgen Klopp ins Spiel. Dessen Berater reagierte auf die Spekulationen allerdings umgehend und deutlich.

0 Kommentare

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl bei Real Madrid am Sonntag werden die Versprechen der Kandidaten immer spektakulärer. Herausforderer Enrique Riquelme will die „Königlichen“ nach zwei Meisterschaften des FC Barcelona unter Hansi Flick wieder an die Spitze führen – und setzt dabei auf einen prominenten Namen.

Der 37-Jährige erklärte in einer Mitteilung, Real brauche einen Trainer, der „Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit“ zurückbringe. „Dieser Trainer ist Jürgen Klopp.“

Enrique Riquelme versucht mit allen Mitteln, Real-Präsident zu werden.
Enrique Riquelme versucht mit allen Mitteln, Real-Präsident zu werden.(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)

Sollte Riquelme die Wahl gegen Amtsinhaber Florentino Pérez gewinnen, wolle er gemeinsam mit dem designierten Sportdirektor Raúl Gespräche mit dem Deutschen aufnehmen. Der frühere Schalke-Star soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

In den vergangenen Wochen hatten beide Präsidentschaftskandidaten immer wieder mit großen Namen um Stimmen geworben. Pérez setzt laut Transfer-Insider Fabrizio Romano auf José Mourinho. Mit dem Portugiesen, der aktuell noch bei Benfica unter Vertrag steht, soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein.

Lesen Sie auch:
Real-Boss Florentino Pérez
Kämpft um sein Amt
Real-Boss Perez kündigt 150-Millionen-Transfer an!
05.06.2026

Klopp hingegen hatte zuletzt mehrfach betont, dass er kurzfristig nicht auf die Trainerbank zurückkehren wolle. Seit Jänner 2025 ist der frühere Liverpool-Coach als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig.

Klopp-Berater stellt klar: „Es nervt!
Während das Wahlkampfteam von Riquelme behauptet, bisherige Gespräche würden darauf hindeuten, dass Klopp möglicherweise für Verhandlungen offen sei, reagierte dessen Berater Marc Kosicke bei „Sky Sport“ deutlich. „Es nervt! Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keine Ambitionen, als Trainer in einem Klub zu arbeiten.“

Damit dürfte der Traum von Klopp bei Real Madrid zumindest vorerst genau das bleiben – ein Traum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.06.2026 08:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
116.495 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
100.796 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
76.643 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1357 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1180 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1030 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Fußball International
Fußball-WM
Kanzler und Vizekanzler reisen zum ÖFB-Team
Harter Wahlkampf
„Es nervt!“ Aufregung um Klopp-Hammer bei Real
„Habe alles getan“
Tränen im Teamhotel: Karl reagiert auf sein WM-Aus
Fußball-WM
FIFA-Gelder und Steuern: So viel kassiert der ÖFB
Haiti, Kongo & Co.
WM: Diese Fußball-Zwerge hoffen auf den Coup!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf