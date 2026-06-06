So startet Philipp sportlich ins Wochenende

Fit ins Wochenende statt müde auf die Couch: Philipp zeigt mit einfachen Mobilisations-, Dehn- und Kräftigungsübungen, wie der Körper in wenigen Minuten wieder auf Touren kommt. Rücken, Schultern, Beine und Kreislauf werden gezielt aktiviert – für mehr Energie, bessere Beweglichkeit und einen aktiven Start in die freien Tage.