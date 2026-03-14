„Wir bekamen von der Behörde kein Friedensangebot“

Die Eltern des 13-jährigen T. aus dem Salzkammergut bestreiten, dass die Bildungsdirektion OÖ in der Vergangenheit mit einem Schlichtungsoffert an sie herangetreten sei. In Schreiben an die Bildungslandesrätin und den Bildungsdirektor fordern sie nun Aufklärung und betonen, sachlichen Lösungen nach wie vor aufgeschlossen zu sein.
Die Eltern hätten ein „Friedensangebot“ abgelehnt, hieß es seitens der Bildungsdirektion OÖ am Donnerstag auf „Krone“-Anfrage als Begründung dafür, warum sich der Fall des 13-jährigen T. aus dem Bezirk Gmunden (wie berichtet) juristisch derart zugespitzt habe. Doch der Vater und die Mutter des Buben können das nicht bestä
„Keine Kontaktversuche“
Sie schickten deshalb am Freitag an Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer eine schriftliche Anfrage, in welcher Form ein solches Angebot denn gemacht worden sei. „Von Seiten der Bildungsdirektion sind wir seit der ersten Anmeldung an der Mittelschule Almünster vom 3. Juli 2024 niemals eigenmotiviert kontaktiert worden, um Verhandlungen oder Gespräche direkt mit uns zu führen“, versichert der Vater. Er betont, für Anregungen und Lösungsvorschläge jederzeit offen zu sein.
„Telefonhörer immer aufgelegt“
Versprochene Rückrufe des Juristen der Bildungsbehörde seien stattdessen unterlassen worden. „Es ist dann so weit gegangen, dass Mitarbeiter dreimals den Telefonhörer abgehoben und gleich aufgelegt haben, dieses ,Kommunikationsniveau‘ fanden wir sehr verstörend“, wundern sich die Eltern.
„Keine Rechtsmittelbelehrung“
Eine Rechtsmittelbelehrung bezüglich der Aufnahme des Sohnes sei auch nicht gemacht worden. „Infolge haben wir und danach der von uns hinzugezogene Anwalt Marcus Hohenecker mehrmals einen Bescheid angefordert.
Die einzige Reaktion war dann ein Schreiben ohne Bescheidmerkmale mit der Feststellung, dass der Paragraf 3 Abs. 6 nur bei Kindern anzuwenden ist, die keinen vorhergehenden Schulbesuch in Österreich hatten.“ Bis heute würde zu dieser Behauptung aber die rechtliche Grundlage fehlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.