„Wir bekamen von der Behörde kein Friedensangebot“

„Keine Kontaktversuche“

Sie schickten deshalb am Freitag an Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer eine schriftliche Anfrage, in welcher Form ein solches Angebot denn gemacht worden sei. „Von Seiten der Bildungsdirektion sind wir seit der ersten Anmeldung an der Mittelschule Almünster vom 3. Juli 2024 niemals eigenmotiviert kontaktiert worden, um Verhandlungen oder Gespräche direkt mit uns zu führen“, versichert der Vater. Er betont, für Anregungen und Lösungsvorschläge jederzeit offen zu sein.