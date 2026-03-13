Schulverweigerung kann zu Kindesabnahme führen

Kindeswohl ist gefährdet

Seit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2018 (GZ 2Ob136/18s) ist klar: Halten Eltern ihre Kinder dauerhaft illegal von der Schule fern, ist das Kindeswohl gefährdet, und dies kann von der Übertragung der Rechte der Ausbildungssicherung bis zum Entzug der vollen Obsorge führen. Ausschlaggebend für diese Erkenntnis war der Clinch der Wiener Jugendhilfe mit den Eltern eines ebenfalls 13-Jährigen, die ablehnten, dass ihr von der Schule abgemeldetes Kind die Externistenprüfung machen muss.