13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen

Da der Bub am Ende des Schuljahres 2021/22 die verpflichtend vorgesehene Externistenprüfung nicht ablegte, untersagte die Bildungsdirektion mit Bescheid vom 18. Juli 2022 dessen häuslichen Unterricht. Es wurde angeordnet, dass T. die Schulpflicht in einer öffentlichen Schule oder Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht zu erfüllen hat. Weil er in den Jahren 2022/23, 2023/24 und 2024/25 keine Schule besuchte, zeigte die Bildungsdirektion die anhaltenden Schulpflichtverletzungen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft an.