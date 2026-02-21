Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Filmkritik

„Eternity“: Bis dass der Tod sie nicht scheidet

Streaming
21.02.2026 19:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner suchen in einem humorvollen-ausgeklügelten Liebesdreieck nach dem Glück für die Ewigkeit – allerdings sind alle drei bereits gestorben...

0 Kommentare

Die gute Nachricht gleich vorweg: Nach dem Tod kommt nicht die ewige Finsternis. Man landet – in jenem Alter, in dem man am glücklichsten war – in einer Art Kongresszentrum der 60er-Jahre, eine Art Zwischenstopp, wo man sich entscheidet, wie es weitergeht. An den Strand, in die Berge oder doch lieber in eine Welt ohne Männer lebe? Die Auswahl ist schier unendlich, wie einer Art Disneyland im Jenseits, doch die Krux an der Sache: Wenn man sich einmal für etwas entschieden hat, verbringt man sein restliches Sein genau dort – bis in alle Ewigkeit, ohne wechseln zu können. Drum prüfe, wer sich ewig bindet!

Olsen muss sich zwischen Ehemann 1 (Turner) und Ehemann 2 (Teller) etnscheiden.
Olsen muss sich zwischen Ehemann 1 (Turner) und Ehemann 2 (Teller) etnscheiden.(Bild: Apple)

Das gilt auch für Joan (Elizabeth Olsen), die kurz nach ihrem Ehemann Larry (Miles Teller) im Jenseits ankommt. Zusammen hatten sie ein erfülltes Leben mit Kindern, Enkelkindern und Urenkerln, einer gemeinsamen Ewigkeit sollte also nichts im Weg stehen. Wäre da nicht Joans erster Ehemann Luke (Callum Turner), der im Koreakrieg gefallen ist und mehr als sechs Jahrzehnte auf die Weiterreise verzichtet hat, um auf seine Frau zu warten.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Serien-Kritik
Lustig, traurig und was das Leben so bereithält
31.01.2026
„Krone“-Serien-Kritik
„Wonder Man“: Intimität statt Effekte-Wahnsinn
01.02.2026
„Krone“-Serien-Kritik
Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi
07.02.2026

Jagd nach dem Glück

„Eternity“ erzählt humorvoll-ausgeklügelt von einem Liebesdreieck, das am Ende eine simple Frage beantwortet haben möchte: Was macht uns glücklich und was nicht? Denn ob unsere Zeit begrenzt ist oder nicht, sollten wir uns – Überraschung – auf ersteres konzentrieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Streaming
21.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
445.385 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
237.285 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.820 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1546 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1034 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Mehr Streaming
„Krone“-Filmkritik
„Eternity“: Bis dass der Tod sie nicht scheidet
James Van der Beek (†)
Diese Kult-Rollen können Sie aktuell noch streamen
Im Alter von 85 Jahren
Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben
„Kein Drehtag fixiert“
Filmbranche drängt auf neues Fördermodell
„Krone“-Serien-Kritik
Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf