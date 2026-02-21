„Eternity“: Bis dass der Tod sie nicht scheidet

Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner suchen in einem humorvollen-ausgeklügelten Liebesdreieck nach dem Glück für die Ewigkeit – allerdings sind alle drei bereits gestorben...
Die gute Nachricht gleich vorweg: Nach dem Tod kommt nicht die ewige Finsternis. Man landet – in jenem Alter, in dem man am glücklichsten war – in einer Art Kongresszentrum der 60er-Jahre, eine Art Zwischenstopp, wo man sich entscheidet, wie es weitergeht. An den Strand, in die Berge oder doch lieber in eine Welt ohne Männer lebe? Die Auswahl ist schier unendlich, wie einer Art Disneyland im Jenseits, doch die Krux an der Sache: Wenn man sich einmal für etwas entschieden hat, verbringt man sein restliches Sein genau dort – bis in alle Ewigkeit, ohne wechseln zu können. Drum prüfe, wer sich ewig bindet!
Das gilt auch für Joan (Elizabeth Olsen), die kurz nach ihrem Ehemann Larry (Miles Teller) im Jenseits ankommt. Zusammen hatten sie ein erfülltes Leben mit Kindern, Enkelkindern und Urenkerln, einer gemeinsamen Ewigkeit sollte also nichts im Weg stehen. Wäre da nicht Joans erster Ehemann Luke (Callum Turner), der im Koreakrieg gefallen ist und mehr als sechs Jahrzehnte auf die Weiterreise verzichtet hat, um auf seine Frau zu warten.
Jagd nach dem Glück
„Eternity“ erzählt humorvoll-ausgeklügelt von einem Liebesdreieck, das am Ende eine simple Frage beantwortet haben möchte: Was macht uns glücklich und was nicht? Denn ob unsere Zeit begrenzt ist oder nicht, sollten wir uns – Überraschung – auf ersteres konzentrieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.