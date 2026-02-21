„Eternity“: Bis dass der Tod sie nicht scheidet

Die gute Nachricht gleich vorweg: Nach dem Tod kommt nicht die ewige Finsternis. Man landet – in jenem Alter, in dem man am glücklichsten war – in einer Art Kongresszentrum der 60er-Jahre, eine Art Zwischenstopp, wo man sich entscheidet, wie es weitergeht. An den Strand, in die Berge oder doch lieber in eine Welt ohne Männer lebe? Die Auswahl ist schier unendlich, wie einer Art Disneyland im Jenseits, doch die Krux an der Sache: Wenn man sich einmal für etwas entschieden hat, verbringt man sein restliches Sein genau dort – bis in alle Ewigkeit, ohne wechseln zu können. Drum prüfe, wer sich ewig bindet!