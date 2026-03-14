99ers-Goalie „vernagelt“ das Eishockey-Tor in Graz

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Formel 1 im Ticker
Max Lagace ist der „Unbezwingbare“ der 99ers. Der Eishockey-Tormann der Grazer überzeugt mit überragenden Leistungen. Er soll das fehlende Puzzlestück am Weg zum Titel sein. Sein Transfer wurde im Sommer am Strand in Griechenland fixiert. Nun wollen die Verantwortlichen erneut vertragstechnisch schnell Nägel mit Köpfen machen...
Die Fragezeichen über den Köpfen der Villacher wurden im zweiten Viertelfinal-Spiel immer größer. Wie macht der das nur? 99ers-Goalie Max Lagace, der „Hexer“ der Grazer, zauberte (fast) jede Scheibe von seinem Kasten weg. Sein Eishockey-Tor schien wie vernagelt!
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