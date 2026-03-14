Haimbuchner rechnet mit ORF ab: „Beschämend“

Rund eineinhalb Jahre vor der bereits jetzt mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Oberösterreich sprach FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner mit der „Krone“ ausführlich über seine politischen Pläne. Die Causa rund um Landsmann und Ex-ORF-General Roland Weißmann will Haimbuchner im Detail zwar nicht kommentieren, wohl aber die blauen Reformpläne für den Rundfunk.