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Zu wenig Bundesland

Haimbuchner rechnet mit ORF ab: „Beschämend“

Oberösterreich
14.03.2026 06:00
Manfred Haimbuchner rechnete beim Interview mit der „Krone“ mit dem ORF ab.
Manfred Haimbuchner rechnete beim Interview mit der „Krone“ mit dem ORF ab.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Stockhammer
Porträt von Nikolaus Frings
Von Lisa Stockhammer und Nikolaus Frings

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner teilt im „Krone“-Interview gegen den ORF aus, kritisiert den Umgang mit der Berichterstattung aus den Bundesländern, kann sich einen U-Ausschuss vorstellen – und verrät außerdem, warum er trotz Rückenwind keine absolute Mehrheit will.

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Rund eineinhalb Jahre vor der bereits jetzt mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Oberösterreich sprach FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner mit der „Krone“ ausführlich über seine politischen Pläne. Die Causa rund um Landsmann und Ex-ORF-General Roland Weißmann will Haimbuchner im Detail zwar nicht kommentieren, wohl aber die blauen Reformpläne für den Rundfunk.

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