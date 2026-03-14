Haimbuchner rechnet mit ORF ab: „Beschämend“

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Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner teilt im „Krone“-Interview gegen den ORF aus, kritisiert den Umgang mit der Berichterstattung aus den Bundesländern, kann sich einen U-Ausschuss vorstellen – und verrät außerdem, warum er trotz Rückenwind keine absolute Mehrheit will.
Rund eineinhalb Jahre vor der bereits jetzt mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Oberösterreich sprach FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner mit der „Krone“ ausführlich über seine politischen Pläne. Die Causa rund um Landsmann und Ex-ORF-General Roland Weißmann will Haimbuchner im Detail zwar nicht kommentieren, wohl aber die blauen Reformpläne für den Rundfunk.
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