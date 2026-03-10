Shock at the ice rink
Klagenfurt AC welcomed Fehervar from Hungary to the home ice for the start of the playoff quarterfinals in the ICE Hockey League today. With the score at 1-0 for KAC, there was a huge shock 2:13 minutes before the end of the first period when defenseman Jordan Murray suddenly collapsed for no apparent reason...
David Waschnig had previously scored the 1-0 for the Red Jackets. With just over two minutes remaining in the first period, hockey was suddenly no longer on anyone's mind.
Paramedics were immediately on the scene
KAC defender Murray collapsed on the ice and remained lying next to the boards in front of the KAC players' bench. The emergency medical team and paramedics were immediately on the scene and resuscitated Murray for at least ten minutes with chest compressions. The Red Jackets' coaching team, Kirk Furey and David Fischer, helped with first aid.
Murray was later given IV fluids on the players' bench and then taken to the hospital by ambulance on a ventilator. The game was called off.
