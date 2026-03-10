Spielabbruch: KAC-Crack nach Kollaps reanimiert

Zum Playoff-Viertelfinalstart in der heimischen ICE Hockey League empfing der Klagenfurter AC am heutigen Dienstag Fehervar aus Ungarn. Beim Stand von 1:0 für den KAC gab‘s 2:13 Minuten vorm Ende des ersten Drittels einen Riesenschock, als Verteidiger Jordan Murray plötzlich ohne ersichtlichen Grund zusammenbrach ...
David Waschnig hatte zuvor das 1:0 für die Rotjacken erzielt. Etwas mehr als zwei Minuten vorm Ende des ersten Drittels war dann an Eishockey plötzlich nicht mehr zu denken.
Sanitäter waren sofort zur Stelle
KAC-Verteidiger Murray kollabierte am Eis, blieb neben der Bande vor der Spielerbank des KAC liegen. Das Notarztteam und die Sanitäter waren sofort zur Stelle, reanimierten Murray mindestens zehn Minuten lang mit Herzdruckmassagen. Das Trainerteam der Rotjacken Kirk Furey und David Fischer half bei der Erstversorgung mit.
Auf der Spielerbank bekam Murray später Infusionen, wurde dann mit der Rettung unter Beatmung ins Krankenhaus gebracht. Die Partie wurde abgebrochen.
