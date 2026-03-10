Spielabbruch: KAC-Crack nach Kollaps reanimiert

Sanitäter waren sofort zur Stelle

KAC-Verteidiger Murray kollabierte am Eis, blieb neben der Bande vor der Spielerbank des KAC liegen. Das Notarztteam und die Sanitäter waren sofort zur Stelle, reanimierten Murray mindestens zehn Minuten lang mit Herzdruckmassagen. Das Trainerteam der Rotjacken Kirk Furey und David Fischer half bei der Erstversorgung mit.