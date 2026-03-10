Book now or wait?
Airfare roller coaster: What vacationers need to know
Anyone who wants to travel this summer and hasn't booked a flight yet is currently asking themselves: book or wait? Oil prices and a massive backlog caused by the war in the Middle East are leading to a price roller coaster. Here's what an expert advises.
The dynamic pricing of airlines, the sudden rise (and fall) in oil prices, the failure of flight hubs in the Middle East – all of this is currently causing uncertainty among travelers. Whether flights will actually become more expensive varies from airline to airline, says Max Schlögl, managing director of Gruber Reisen. "Airlines buy kerosene well in advance to prevent sharp price fluctuations during the season" – this is known as "fuel hedging."
