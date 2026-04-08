„Routinen folgen der Familie, nicht umgekehrt!“

„Ich habe als Mama irgendwann einmal bemerkt, dass alle Familien rundherum immer so gestresst sind – und wir da scheinbar irgendetwas anders machen“, sagt Nina Poche. Heute ist sie als Ordnungscoach in ganz Oberösterreich unterwegs. Und als solcher ist die Mutter von zwei Kindern überzeugt: „Mein Tag wird so, wie ich ihn beginne. Wenn wir als Familie entspannt und organisiert in den Tag starten, dann wird es ein guter Tag.“