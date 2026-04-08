„Routinen folgen der Familie, nicht umgekehrt!“

Warum ein entspannter Morgen den Unterschied macht: Ordnungscoach Nina Poche aus Oberösterreich verrät Familien ihre Geheimnisse für mehr Freizeit und ein entspanntes Zusammenleben.
„Ich habe als Mama irgendwann einmal bemerkt, dass alle Familien rundherum immer so gestresst sind – und wir da scheinbar irgendetwas anders machen“, sagt Nina Poche. Heute ist sie als Ordnungscoach in ganz Oberösterreich unterwegs. Und als solcher ist die Mutter von zwei Kindern überzeugt: „Mein Tag wird so, wie ich ihn beginne. Wenn wir als Familie entspannt und organisiert in den Tag starten, dann wird es ein guter Tag.“
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