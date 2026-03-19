Der Fensterplatz ist für Vierbeiner reserviert

Komfort und klare Spielregeln

Große Vierbeiner dürfen sich auf dem Boden zwischen den Sitzen ausstrecken oder es sich am Fensterplatz bequem machen, kleinere bekommen ohnehin den Platz direkt neben Frauerl oder Herrl. Alle Tiere reisen mit Brustgeschirr, an dem eine Gurtverlängerung befestigt wird, die der Veranstalter bereitstellt. Je nach Fahrtdauer sind unterwegs mehrere Pausen eingeplant. Während der Busfahrt und bei gemeinsamen Programmpunkten gilt Leinenpflicht, ein Maulkorb muss mitgeführt werden, ist aber kein Muss.

Die Verantwortung für den eigenen Vierbeiner liegt selbstverständlich bei den Haltern. Sollten sich zwei Hunde nicht so gut verstehen, wird einfach etwas mehr Abstand gehalten. Damit von Beginn an alles reibungslos läuft, erhalten alle Teilnehmer vorab einen Hundegruppenguide.