Der Fensterplatz ist für Vierbeiner reserviert

Urlaub mit Hund bedeutet oft: planen, abwägen, verzichten. Ein neues Reisekonzept aus dem Burgenland zeigt, dass es auch anders geht. Mit einem Bus, exklusiv für Vierbeiner und ihre Menschen – an die Adriaküste, ins Salzkammergut und nach Slowenien.
Jede Reise beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Doch für viele von uns beginnt sie schon viel früher: mit dem Blick in treue Hundeaugen und der Frage, ob das geliebte Familienmitglied ein Teil des Abenteuers sein darf. Wer mit seinem Hund auf Reisen geht, kennt das Gefühl, ständig an alles denken zu müssen. Pausen einplanen, den Hund im Blick behalten oder den Verkehr im Auge. Klingt nicht unbedingt nach Erholung. Besonders, wenn man nicht selbst hinter dem Steuer sitzen will oder kann.
Von der Idee zur Reise mit „Wau“-Effekt
Ulrike Miestinger, Autorin der Buchreihe „3 Hunde 33 Freizeittipps“, kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Zu wenige passende Angebote, zu wenig Rücksicht, zu viel organisatorischer Aufwand für jeden Einzelnen. Das wollte sie ändern.
Erwünscht und überall willkommen
Mit „Vela On Tour“ hat sie ein Angebot geschaffen, das einen Bus exklusiv für Hundehalter nutzt. Keine schiefen Blicke vom Sitznachbarn, kein Rechtfertigungs- oder Konzentrationsdruck. Dafür beste Gesellschaft von Menschen mit demselben Wunsch: gemeinsam mit dem tierischen Liebling in den Urlaub.
Wer zum ersten Mal an einer solchen Reise teilnimmt, merkt schnell, dass nichts dem Zufall überlassen wurde. Die Zustiegsstellen in Hornstein im Burgenland sowie in Wien sind bewusst gewählt, damit Hunde beim Einsteigen nicht aneinander vorbeimüssen und Unruhe von vornherein vermieden wird.
Komfort und klare Spielregeln
Große Vierbeiner dürfen sich auf dem Boden zwischen den Sitzen ausstrecken oder es sich am Fensterplatz bequem machen, kleinere bekommen ohnehin den Platz direkt neben Frauerl oder Herrl. Alle Tiere reisen mit Brustgeschirr, an dem eine Gurtverlängerung befestigt wird, die der Veranstalter bereitstellt. Je nach Fahrtdauer sind unterwegs mehrere Pausen eingeplant. Während der Busfahrt und bei gemeinsamen Programmpunkten gilt Leinenpflicht, ein Maulkorb muss mitgeführt werden, ist aber kein Muss.
Die Verantwortung für den eigenen Vierbeiner liegt selbstverständlich bei den Haltern. Sollten sich zwei Hunde nicht so gut verstehen, wird einfach etwas mehr Abstand gehalten. Damit von Beginn an alles reibungslos läuft, erhalten alle Teilnehmer vorab einen Hundegruppenguide.
Reiseziele und Ausflüge sind so gewählt, dass der „beste Freund des Menschen“ nicht nur erlaubt ist, sondern überall herzlich willkommen ist. Zudem sorgt eine hundeerfahrene Reiseleiterin dafür, dass die Gruppe von Anfang an zusammenfindet und sich alle entspannt auf die gemeinsame Zeit einlassen können.
Testfahrt bestanden
Dass dieses Konzept funktioniert, hat sich bereits gezeigt. Mensch und Tier genossen die entspannte Busreise ebenso wie das unkomplizierte Miteinander in der Gruppe. Die Rückmeldungen waren durchwegs begeistert — und der Wunsch, wiederzukommen, ließ nicht lange auf sich warten.
Qualität statt Quantität
„Vela on Tour“ plant seine Reisen bewusst und mit Bedacht. „Nicht jede Destination eignet sich“, betont Ulrike Miestinger. Es geht nicht darum, möglichst viele Ziele anzubieten, sondern jene auszuwählen, die wirklich zu dieser besonderen Form des Reisens passen. Mit guter Vorbereitung, klaren Regeln und Menschen, die gerne Rücksicht aufeinander nehmen, werden diese Touren zu dem, was Urlaub sein soll – eine schöne Zeit für alle, auf zwei und vier Beinen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.