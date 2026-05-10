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Steirische Waldbrände

Im Murtal einer verhindert, in Rein brennt es noch

Chronik
10.05.2026 14:50
Ein Baum hatte im Murtal am Samstag Feuer gefangen, die Feuerwehr konnte durch rasches ...
Ein Baum hatte im Murtal am Samstag Feuer gefangen, die Feuerwehr konnte durch rasches Eingreifen einen großen Waldbrand verhindern.(Bild: Feuerwehr Apfelberg)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Trockenheit macht den Wäldern zu schaffen. In Großlobming in der Steiermark konnte der Ausbruch eines Waldbrands am Samstag verhindert werden. Nördlich von Graz ist die Lage weniger erfreulich.

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Gegen 14.30 Uhr zog am Samstag ein kurzes, aber heftiges Gewitter über das Murtal hinweg. Kurz danach wurden die Feuerwehren Großlobming und Apfelberg alarmiert, weil ein Baum Feuer gefangen hatte.

Übergreifen verhindert
32 Feuerwehrleute rückten aus, ein Übergreifen auf den Wald konnte dadurch verhindert werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Im Norden von Graz beim Waldbrand von Eisbach-Rein kämpfen die Floriani hingegen schon den 16. Tag gegen den Brand.

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