Im Murtal einer verhindert, in Rein brennt es noch

Übergreifen verhindert

32 Feuerwehrleute rückten aus, ein Übergreifen auf den Wald konnte dadurch verhindert werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Im Norden von Graz beim Waldbrand von Eisbach-Rein kämpfen die Floriani hingegen schon den 16. Tag gegen den Brand.