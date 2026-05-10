Im Murtal einer verhindert, in Rein brennt es noch

Die Trockenheit macht den Wäldern zu schaffen. In Großlobming in der Steiermark konnte der Ausbruch eines Waldbrands am Samstag verhindert werden. Nördlich von Graz ist die Lage weniger erfreulich.
Gegen 14.30 Uhr zog am Samstag ein kurzes, aber heftiges Gewitter über das Murtal hinweg. Kurz danach wurden die Feuerwehren Großlobming und Apfelberg alarmiert, weil ein Baum Feuer gefangen hatte.
Übergreifen verhindert
32 Feuerwehrleute rückten aus, ein Übergreifen auf den Wald konnte dadurch verhindert werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Im Norden von Graz beim Waldbrand von Eisbach-Rein kämpfen die Floriani hingegen schon den 16. Tag gegen den Brand.
Das „Brand aus“ lässt weiter auf sich warten. Laut Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung ist noch eine Löschgruppe im Einsatz. Der Regen, zuletzt erst gestern, half den Feuerwehrleuten, dennoch ist der Waldbrand noch nicht gelöscht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.