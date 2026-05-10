80.000 Besucher
„Tutto Gas“: Lignano rüstet sich für Pfingstexzess
Pfingsten steht bevor und daher ein Fixpunkt vieler – vor allem junger - Lignano-Besucher, die vor Alko-Exzessen nicht zurückschrecken. Der beliebte italienische Badeort wappnet sich für das bevorstehende Pfingstwochenende (22. bis 25. Mai).
- Für das Pfingstwochenende ist wieder die Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeikräften vorgesehen, die gemeinsam mit den italienischen Sicherheitsbehörden eingesetzt werden.
- Das Sicherheitskonzept sieht eine deutliche Verstärkung der ansässigen Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri vor.
- Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte und Sicherheitsdienste in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in stark frequentierten Bereichen eingesetzt. Diese sollen in direkter Verbindung zu den Einsatzkräften vor Ort stehen.
Verkehrsüberwachung wird verstärkt
Auch die Verkehrsüberwachung wird verstärkt, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen während der Wochenenden. Während der Pfingstfeierlichkeiten plant die Gemeinde frühere Sperrstunden für Lokale, Einschränkungen beim Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken zu bestimmten Zeiten sowie eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik.
Vermehrt Kontrollen
Über 80.000 Touristen werden zu Pfingsten in Lignano erwartet, davon 20.000 aus Österreich. In den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Problemen wegen Alkoholexzessen gekommen. Bereits am kommenden Wochenende sollen mehr Kontroll- und Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt werden.
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