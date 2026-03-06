Geschafft: Grandiose Auftritte junger Talente

„The big sisters“ – das Ensemble nennt sich so, „weil wir alle tolle kleine Brüder haben“ – bestehend aus Lina, Marie-Sophie und Maria hatten Stofftier-Pinguine als Maskottchen dabei. Passend zum Stück „Die müden Pinguine“. Gitarrist Janez Gregorič ist stolz: „Schön, dass Musik einen so hohen Stellenwert findet. Ich bin von den Leistungen der Konzertisten beeindruckt.“ Darjan (15) liebt die Gitarre: „Vor der Jury war ich ein bisschen zittrig, aber es ist sehr gut gegangen.“