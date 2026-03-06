Vorteilswelt
„prima la musica“

Geschafft: Grandiose Auftritte junger Talente

Kärnten
06.03.2026 20:10
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Um Kärntens Musiknachwuchs muss man sich keine Sorgen machen – das hat „prima la musica“ wieder eindrucksvoll gezeigt. Von den 360 Teilnehmern dürfen gleich 78 zum Bundeswettbewerb fahren.

0 Kommentare

Prima la musica ist vollbracht. „Es war schön, klangvoll, ereignisreich, sonnig und herzlich“, bringt Marion Rothschopf-Herzog, Chefin der CMA in Ossiach, die Woche auf den Punkt. Auch beim letzten Tag des Landesmusizierwettbewerbes war die „Krone“ dabei. Die Aufregung war groß: kleine Musiker, rote Backen und erfolgreiche Auftritte! „Für uns war das ein besonderer Tag, der stolz macht“, sagt Papa Werner Kleindienst.

1. Preis für das Ensemble „Wind & Keys“. Die Musiker haben auch Georg Friedrich Händel im Spiel ...
1. Preis für das Ensemble „Wind & Keys“. Die Musiker haben auch Georg Friedrich Händel im Spiel integriert. Jana, Juna, Franziska, Sophie und Samuel spielten beim Auftritt auch ein Stück namens „Flugmodus“.(Bild: Wolfgang Handler)
Die „Woodwind Wonders“-Mädels fahren bald zum Bundeswettbewerb.
Die „Woodwind Wonders“-Mädels fahren bald zum Bundeswettbewerb.(Bild: Wolfgang Handler)
Papa Wolfgang Puschnig hält sich im Hintergrund – 1. Preis für Sohn Noah.
Papa Wolfgang Puschnig hält sich im Hintergrund – 1. Preis für Sohn Noah.(Bild: Wolfgang Handler)
1. Preis für „The big sisters“ – Lina, Marie-Sophie und Maria freuen sich.
1. Preis für „The big sisters“ – Lina, Marie-Sophie und Maria freuen sich.(Bild: Wolfgang Handler)
Die Gitarre lassen Kiana und Darjan nicht mehr los – sie holten einen 1. Preis in der ...
Die Gitarre lassen Kiana und Darjan nicht mehr los – sie holten einen 1. Preis in der Altersgruppe III ab. Gratulation!(Bild: Wolfgang Handler)
Eva Rauter aus Spittal war bereits öfter in Ossiach dabei. Mama Ina und Papa Norbert zitterten ...
Eva Rauter aus Spittal war bereits öfter in Ossiach dabei. Mama Ina und Papa Norbert zitterten mit ihr mit.(Bild: Wolfgang Handler)
Miriam, Viktoria, Hannah von „Flowmotion“ holten 1. Preis ab. CMA-Chefin Rothschopf-Herzog ...
Miriam, Viktoria, Hannah von „Flowmotion“ holten 1. Preis ab. CMA-Chefin Rothschopf-Herzog gratulierte.(Bild: Wolfgang Handler)

„The big sisters“ – das Ensemble nennt sich so, „weil wir alle tolle kleine Brüder haben“ – bestehend aus Lina, Marie-Sophie und Maria hatten Stofftier-Pinguine als Maskottchen dabei. Passend zum Stück „Die müden Pinguine“. Gitarrist Janez Gregorič ist stolz: „Schön, dass Musik einen so hohen Stellenwert findet. Ich bin von den Leistungen der Konzertisten beeindruckt.“ Darjan (15) liebt die Gitarre: „Vor der Jury war ich ein bisschen zittrig, aber es ist sehr gut gegangen.“

78 Talente fahren zum Bundeswettbewerb
Der Start beim Bundeswettbewerb ist dem Ensemble „Woodwind Wonders“ gewiss. Die Mädels führten unter anderem einen „Talk“ auf der Flöte: „Das ist echt cool gewesen.“ Stolz ist auch Sax-Größe Wolfgang Puschnig, Fan von Sohn Noah (16). „Das war ein toller Auftritt nach vier Monaten Vorbereitungszeit“, so Noah. Der Papa vertraute mit 100 Prozent: „Da mische ich mich nicht ein.“ Von den 360 Talenten, die diese Woche aufgetreten sind, fahren 78 zum Bundeswettbewerb nach Eisenstadt. 

Kärnten
06.03.2026 20:10
„prima la musica“
Geschafft: Grandiose Auftritte junger Talente
Krone Plus Logo
Keine Odermatt-Party:
„Wollen das Rennen um die Kugel etwas verzögern“
Krone Plus Logo
Ein Schuldspruch fix
Wiener Millionär muss wieder auf die Anklagebank
Austausch
Wahlkampf: Sind Touren ein neuer Politik-Trend?
Schlag auf Schlag
Bürgermeister von Velden und Vize gehen gemeinsam
