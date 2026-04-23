Beachvolleyball-Zirkus kehrt an Wörthersee zurück

Beste Sicht – live und per Stream

Aber Achtung: Das Kontingent ist streng limitiert: Maximal 50 Personen pro Tag erhalten Zugang zu dem Bereich, der neben ausgewählten Getränken, Snacks und Obst auch die beste Aussicht auf das Spielgeschehen bietet. Wer es nicht zum See schafft, muss nicht traurig sein: Das Beachvolleyball-Highlight am Wörthersee ist auf JOYN live zu sehen.