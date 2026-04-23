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Highlight zu Pfingsten

Beachvolleyball-Zirkus kehrt an Wörthersee zurück

Kärnten
23.04.2026 14:00
Auch die Klinger-Schwestern Dorina und Ronja werden sich zu Pfingsten ins Zeug beziehungsweise ...
Auch die Klinger-Schwestern Dorina und Ronja werden sich zu Pfingsten ins Zeug beziehungsweise in den Sand legen.(Bild: Christina Plank)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Sommer, Sonne und Spitzen-Beachvolleyball – vom 22. bis 25. Mai geht es in Pörtschach sportlich wieder so richtig heiß her. Im Zuge des „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“.

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Der Wörthersee bebt wieder! Nach langem Warten kehrt der Beachvolleyball-Zirkus an seine wohl legendärste Spielstätte Österreichs zurück. Als Teil der größten nationalen Turnierserie messen sich beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ vom 22. bis 25. Mai die besten Spielerinnen und Spieler des Landes.

Um den sportlichen Stellenwert zu unterstreichen, sind zudem hochkarätige internationale Teams geladen, die am Center Court in der Werzers Arena und in der Waldarena Velden für Gänsehaut sorgen. Für Besucher, die das Turnier in besonderem Ambiente erleben möchten, steht eine exklusive VIP-Terrasse zur Verfügung.

Beste Sicht – live und per Stream
Aber Achtung: Das Kontingent ist streng limitiert: Maximal 50 Personen pro Tag erhalten Zugang zu dem Bereich, der neben ausgewählten Getränken, Snacks und Obst auch die beste Aussicht auf das Spielgeschehen bietet. Wer es nicht zum See schafft, muss nicht traurig sein: Das Beachvolleyball-Highlight am Wörthersee ist auf JOYN live zu sehen.

Sämtliche Informationen rund um das viertägige Beachvolleyball-Highlight sowie Tickets gibt es unter www.beach-woerthersee.at

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