„Girls-Power“: Betriebe wollen mehr Frauen

Um mehr Frauen für die technischen Berufe zu begeistern, öffnen 15 Kärntner Betriebe in Kooperation mit dem Land Kärnten, über das Jahr für Mädels ihre Türen. „So etwas war früher unvorstellbar, die Möglichkeit, einen ,Männerberuf’ zu ergreifen, gab es gar nicht. Ich wollte früher Fußballerin werden, aber das ging nicht, da ich ein Mädchen war“, blickt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger auf die konservativen Berufsbilder in ihrer Kindheit zurück.