Welche Absurditäten haben Sie in den Öffis erlebt?

Der zunehmende Lärm in den Öffis wird für immer mehr Fahrgäste zum Ärgernis. Die Wiener Linien machen jetzt Ernst und wollen mit einer neuen Kampagne, Kontrollen und Schmäh gegensteuern. Vorerst noch ohne Strafen. Doch wo wahllos Menschen zusammengewürfelt werden, kann es schon bizarr werden. Über die absurdesten Geschichten, die sich in Fahrzeugen der Wiener Linien angespielt haben, durften wir schon berichten – das Pony in der Straßenbahn und das improvisierte Opernkonzert sind keine Erfindungen.