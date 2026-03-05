Welche Absurditäten haben Sie in den Öffis erlebt?

Ein Pony in der Straßenbahn? Improvisierte Opernkonzerte? Absurde Telefongespräche? Alles nicht erfunden. Schreiben Sie uns Ihre skurrilsten Öffi-Erfahrungen!
Der zunehmende Lärm in den Öffis wird für immer mehr Fahrgäste zum Ärgernis. Die Wiener Linien machen jetzt Ernst und wollen mit einer neuen Kampagne, Kontrollen und Schmäh gegensteuern. Vorerst noch ohne Strafen. Doch wo wahllos Menschen zusammengewürfelt werden, kann es schon bizarr werden. Über die absurdesten Geschichten, die sich in Fahrzeugen der Wiener Linien angespielt haben, durften wir schon berichten – das Pony in der Straßenbahn und das improvisierte Opernkonzert sind keine Erfindungen.
Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten!
Dazu kommen lautstarke Gespräche über intime Details wie Beziehungsstatus oder Gesundheitsuntersuchungen. Uns würde nun interessieren: Was haben Sie schon an Absurditäten in Bim, Linienbus oder U-Bahn erlebt? Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten, über die ganz Wien lachen darf.
E-Mails bitte an wien@kronenzeitung.at
Briefe bitte an
Kronen Zeitung, Wien-Redaktion, Muthgasse 2, 1190 Wien
Forum: Schreiben Sie uns Ihre skurrilsten Erlebnisse unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.