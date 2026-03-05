Vorteilswelt
„Krone“-Leseraufruf

Welche Absurditäten haben Sie in den Öffis erlebt?

Wien
05.03.2026 19:00
Welche Verbote würde es in Wien noch brauchen?
Welche Verbote würde es in Wien noch brauchen?(Bild: Karl Schöndorfer)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Ein Pony in der Straßenbahn? Improvisierte Opernkonzerte? Absurde Telefongespräche? Alles nicht erfunden. Schreiben Sie uns Ihre skurrilsten Öffi-Erfahrungen!

0 Kommentare

Der zunehmende Lärm in den Öffis wird für immer mehr Fahrgäste zum Ärgernis. Die Wiener Linien machen jetzt Ernst und wollen mit einer neuen Kampagne, Kontrollen und Schmäh gegensteuern. Vorerst noch ohne Strafen. Doch wo wahllos Menschen zusammengewürfelt werden, kann es schon bizarr werden. Über die absurdesten Geschichten, die sich in Fahrzeugen der Wiener Linien angespielt haben, durften wir schon berichten – das Pony in der Straßenbahn und das improvisierte Opernkonzert sind keine Erfindungen.

Lesen Sie auch:
„Host kan Genierer?“: Wiener-Linien-Chefin Reinagl, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und ...
Kommen auch Strafen?
Telefonierverbot in Öffis: Wien will Ernst machen
05.03.2026

Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten!
Dazu kommen lautstarke Gespräche über intime Details wie Beziehungsstatus oder Gesundheitsuntersuchungen. Uns würde nun interessieren: Was haben Sie schon an Absurditäten in Bim, Linienbus oder U-Bahn erlebt? Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten, über die ganz Wien lachen darf.

E-Mails bitte an wien@kronenzeitung.at

Briefe bitte an 
Kronen Zeitung, Wien-Redaktion, Muthgasse 2, 1190 Wien

Forum: Schreiben Sie uns Ihre skurrilsten Erlebnisse unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Wien
05.03.2026 19:00
Wien
