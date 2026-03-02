Vorteilswelt
Hofladen geplündert

Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen

Oberösterreich
02.03.2026 08:00
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.(Bild: Kroma Kostn, Krone KREATIV)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ohne zu bezahlen, verließ am Freitagabend ein Langfinger-Pärchen in Wenig im Innkreis einen Hofladen. Was die beiden aber offenbar nicht bedachten, war, dass sie bei ihrem „Einkauf“ von Überwachungskameras gefilmt wurden. Die Betreiber suchen nun die Täter.

 

Es waren gerade einmal fünf Minuten, doch die reichten aus, damit ein Paar im Hofladen „Kroma Kostn“ in Weng im Innkreis einen großen Schaden hinterließ. „Ich habe am Samstagmorgen auf der Kamera gesehen, wie die Zwei hereingekommen sind und sich gleich drei leere Tüten schnappten und diese befüllten. Sie haben einfach alles mitgenommen, was sie in die Hände bekamen“, schildert Besitzerin Viktoria Finsterer.

Die Täter bedienten sich auch aus der Kassa.
Die Täter bedienten sich auch aus der Kassa.(Bild: Kroma Kostn, Krone KREATIV)

„Normalerweise ehrliche Kunden“
Bei der Auswahl ihrer Beute waren die Langfinger nicht wählerisch: Schokolade, Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Honig, Säfte, aber auch gravierte Jausenbretter wechselten den Besitzer ohne zu bezahlen. „Wir haben den Schaden mit der Polizei durchgerechnet und kommen auf 850 Euro. Normalerweise sind unsere Kunden sehr ehrlich und es liegt meistens mehr Geld in der Kassa als nötig“, so Finsterer.

Viktoria und Lukas führen den Laden mit viel Herzblut.
Viktoria und Lukas führen den Laden mit viel Herzblut.(Bild: Kroma Kostn)

Neben dem finanziellen Schaden stört die Betreiberin vor allem das skrupellose Vorgehen der Diebe: „Hinter jedem Produkt stehen Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben, hochwertige Produkte herzustellen und damit die regionale Landwirtschaft sowie Direktvermarktung aufrechtzuerhalten.“

Oberösterreich

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf