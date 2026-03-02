Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen

Es waren gerade einmal fünf Minuten, doch die reichten aus, damit ein Paar im Hofladen „Kroma Kostn“ in Weng im Innkreis einen großen Schaden hinterließ. „Ich habe am Samstagmorgen auf der Kamera gesehen, wie die Zwei hereingekommen sind und sich gleich drei leere Tüten schnappten und diese befüllten. Sie haben einfach alles mitgenommen, was sie in die Hände bekamen“, schildert Besitzerin Viktoria Finsterer.