Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen

Ohne zu bezahlen, verließ am Freitagabend ein Langfinger-Pärchen in Wenig im Innkreis einen Hofladen. Was die beiden aber offenbar nicht bedachten, war, dass sie bei ihrem „Einkauf“ von Überwachungskameras gefilmt wurden. Die Betreiber suchen nun die Täter.
Es waren gerade einmal fünf Minuten, doch die reichten aus, damit ein Paar im Hofladen „Kroma Kostn“ in Weng im Innkreis einen großen Schaden hinterließ. „Ich habe am Samstagmorgen auf der Kamera gesehen, wie die Zwei hereingekommen sind und sich gleich drei leere Tüten schnappten und diese befüllten. Sie haben einfach alles mitgenommen, was sie in die Hände bekamen“, schildert Besitzerin Viktoria Finsterer.
„Normalerweise ehrliche Kunden“
Bei der Auswahl ihrer Beute waren die Langfinger nicht wählerisch: Schokolade, Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Honig, Säfte, aber auch gravierte Jausenbretter wechselten den Besitzer ohne zu bezahlen. „Wir haben den Schaden mit der Polizei durchgerechnet und kommen auf 850 Euro. Normalerweise sind unsere Kunden sehr ehrlich und es liegt meistens mehr Geld in der Kassa als nötig“, so Finsterer.
Neben dem finanziellen Schaden stört die Betreiberin vor allem das skrupellose Vorgehen der Diebe: „Hinter jedem Produkt stehen Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben, hochwertige Produkte herzustellen und damit die regionale Landwirtschaft sowie Direktvermarktung aufrechtzuerhalten.“
