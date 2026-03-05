Steirer bauten aus Holz Bettenstation für das AKH

112 voll bezugsfertige Einheiten

In der Lieb-Bau-Produktionsstätte in Trofaiach wurden 112 voll bezugsfähige Einheiten vorproduziert. „In Spitzenzeiten waren mehr als 70 Mitarbeiter aus über zehn Gewerken gleichzeitig im Einsatz“, erklärt Lieb-Bau-Projektleiter Helmut Bauer. Und: „Insgesamt wurden rund 2260 Kubikmeter Brettsperrholz aus heimischem Fichtenholz verbaut. Damit ist ein Gebäude entstanden, das hohe technische Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Vorteile des nachhaltigen Baustoffs Holz nutzt.“