Trump droht mit „Rache“ ++Angriff auf Zypern

Der Flächenbrand nach dem Angriff auf den Iran hat sich nun mit dem Eingreifen der proiranischen Hisbollah-Miliz auf den Libanon ausgeweitet. In der Nacht auf Montag kam es zudem zu einem Drohnenangriff auf der Mittelmeerinsel Zypern. Alle wichtigen Ereignisse des zweiten Kriegstages können Sie hier live mitverfolgen.
Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich neben den USA und Israel nach eigenen Angaben an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran.
Unterdessen deutete US-Präsident Donald Trump an, dass die Operation „Epischer Zorn“ noch am Anfang steht: „Wir gehen davon aus, dass es etwa vier Wochen dauern wird. Es war schon immer ein vierwöchiger Prozess.“
Das Wichtigste in Kürze:
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:
