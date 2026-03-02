Trump droht mit „Rache“ ++Angriff auf Zypern

Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich neben den USA und Israel nach eigenen Angaben an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran.