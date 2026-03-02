Vorteilswelt
Krone.at-Liveticker

Trump droht mit „Rache“ ++Angriff auf Zypern

Außenpolitik
02.03.2026 06:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Flächenbrand nach dem Angriff auf den Iran hat sich nun mit dem Eingreifen der proiranischen Hisbollah-Miliz auf den Libanon ausgeweitet. In der Nacht auf Montag kam es zudem zu einem Drohnenangriff auf der Mittelmeerinsel Zypern. Alle wichtigen Ereignisse des zweiten Kriegstages können Sie hier live mitverfolgen.

0 Kommentare

Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich neben den USA und Israel nach eigenen Angaben an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran.

Unterdessen deutete US-Präsident Donald Trump an, dass die Operation „Epischer Zorn“ noch am Anfang steht: „Wir gehen davon aus, dass es etwa vier Wochen dauern wird. Es war schon immer ein vierwöchiger Prozess.“

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem längeren Krieg gegen den Iran.
US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem längeren Krieg gegen den Iran.(Bild: APA/AFP/2026 Getty Images/ROBERTO SCHMIDT)

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Iran-Krieg hat sich nun auch auf den Libanon ausgeweitet, denn die israelische Luftwaffe nimmt nach dem Beschuss durch die proiranische Hisbollah-Miliz Stellungen der schiitischen Gruppe ins Visier.
  • US-Präsident Donald Trump droht dem Iran nach dem Tod von drei US-Militärangehörigen im Einsatz mit „Rache“. Gleichzeitig stimmte der Staatschef sein Volk auf weitere mögliche US-Opfer ein. Der Krieg wird seinen Worten nach wohl noch mehrere Wochen dauern – auf jeden Fall so lange, „bis alle unsere Ziele erfüllt sind“.
  • Der am Samstagfrüh in Koordination mit den verbündeten USA gestartete Einsatz der israelischen Luftwaffe gegen den Erzfeind Iran ist nach Armeeangaben der bisher größte in ihrer Geschichte.

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Außenpolitik
02.03.2026 06:43
Ähnliche Themen
Donald Trump
ZypernIranLibanonLondonLimassolUSA
Luftwaffe
FlächenbrandAngriffDrohnenangriffMilitäreinsatz
