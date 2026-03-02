Eskalation im Iran heizt Gold- und Ölpreise an

Die US-Angriffe auf den Iran schlagen sich unmittelbar auf die Finanzmärkte nieder. Edelmetall-Preise steigen stark an, durch die Sperrung der Straße von Hormuz klettert auch der Ölpreis immer höher.
Die Eskalation im Nahen Osten hat zu Wochenbeginn heftige Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten ausgelöst. Am Wochenende griffen die Vereinigten Staaten und Israel den Iran an. Dabei wurde unter anderem das Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, getötet. Teheran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte zudem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ein – eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.
Krieg heizt Goldpreis an
Gold hat sich am Montag wegen der Eskalation im Nahen Osten in den ersten Handelsminuten wie erwartet deutlich verteuert. Auch der Preis für Silber zog kräftig an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete im frühen Handel bis zu 5.393 Dollar (4.568,40 Euro) und damit 2,2 Prozent mehr als am Freitag. Damit baute der Goldpreis seine Gewinne der vergangenen Woche aus und nähert sich damit wieder so langsam dem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Jänner an.
Auf und ab bei Goldpreis
In den Wochen nach dem Höchststand war der Kurs zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar abgerutscht, bevor er sich in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholte. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um fast ein Viertel nach oben, und das, nachdem er im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 65 Prozent das höchste Jahresplus seit 1979 eingefahren hatte. Gold gilt bei vielen Anlegern als sogenannter sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten.
Ölpreis so hoch wie seit Anfang 2025 nicht mehr
Auch der Ölpreis wurde von den Konflikten im Nahen Osten deutlich beeinflusst. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um 14 Prozent und kostete mit 82,37 US-Dollar so viel wie seit Jänner 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu, wie die „Zeit“ berichtet.
Experten rechnen mit weiterem Anstieg
Rund 20 Prozent der globalen Öltransporte passiert täglich die Straße von Hormuz. Jede Störung der Meerenge kann Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte ins Wanken bringen. Experten rechnen vor dem Hintergrund der Eskalation im Krieg mit dem Iran mit einem weiteren Preisanstieg um bis zu 100 Dollar und mehr.
Auch Airline-Kurse brechen ein
Der eskalierende Konflikt hat auch die Aktienkurse asiatischer Fluggesellschaften einbrechen lassen. Die Papiere von Cathay Pacific, Qantas Airways, Singapore Airlines und Japan Airlines gaben um mehr als fünf Prozent nach. Die Aktien von Qantas fielen zeitweise um 10,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten. Auch die Papiere anderer asiatischer Fluggesellschaften wie ANA Holdings, der chinesischen Airlines Air China, China Southern und China Eastern sowie der malaysischen AirAsia X verloren mindestens vier Prozent. Einige wichtige Drehkreuze wie Dubai und Doha bleiben weiterhin geschlossen, was zu weltweiten Störungen im Flugverkehr führt.
