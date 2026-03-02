Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast bei 5.400 Dollar

Eskalation im Iran heizt Gold- und Ölpreise an

Wirtschaft
02.03.2026 07:11
Experten spekulieren, ob der Goldpreis vielleicht schon bald bei 6000 Dollar stehen könnte.
Experten spekulieren, ob der Goldpreis vielleicht schon bald bei 6000 Dollar stehen könnte.(Bild: naowarat - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Angriffe auf den Iran schlagen sich unmittelbar auf die Finanzmärkte nieder. Edelmetall-Preise steigen stark an, durch die Sperrung der Straße von Hormuz klettert auch der Ölpreis immer höher.

0 Kommentare

Die Eskalation im Nahen Osten hat zu Wochenbeginn heftige Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten ausgelöst. Am Wochenende griffen die Vereinigten Staaten und Israel den Iran an. Dabei wurde unter anderem das Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, getötet. Teheran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte zudem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ein – eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.

Krieg heizt Goldpreis an
Gold hat sich am Montag wegen der Eskalation im Nahen Osten in den ersten Handelsminuten wie erwartet deutlich verteuert. Auch der Preis für Silber zog kräftig an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete im frühen Handel bis zu 5.393 Dollar (4.568,40 Euro) und damit 2,2 Prozent mehr als am Freitag. Damit baute der Goldpreis seine Gewinne der vergangenen Woche aus und nähert sich damit wieder so langsam dem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Jänner an.

Auf und ab bei Goldpreis
In den Wochen nach dem Höchststand war der Kurs zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar abgerutscht, bevor er sich in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholte. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um fast ein Viertel nach oben, und das, nachdem er im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 65 Prozent das höchste Jahresplus seit 1979 eingefahren hatte. Gold gilt bei vielen Anlegern als sogenannter sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem längeren Krieg gegen den Iran.
Krone.at-Liveticker
Trump droht mit „Rache“ ++Angriff auf Zypern
02.03.2026
Wie geht es weiter?
Trump verheimlichte nie, dass er keinen Plan hat
02.03.2026
Viele Fragezeichen
Neues Zoll-Chaos heizt den Goldpreis wieder an
23.02.2026

Ölpreis so hoch wie seit Anfang 2025 nicht mehr
Auch der Ölpreis wurde von den Konflikten im Nahen Osten deutlich beeinflusst. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um 14 Prozent und kostete mit 82,37 US-Dollar so viel wie seit Jänner 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu, wie die „Zeit“ berichtet.

Experten rechnen mit weiterem Anstieg
Rund 20 Prozent der globalen Öltransporte passiert täglich die Straße von Hormuz. Jede Störung der Meerenge kann Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte ins Wanken bringen. Experten rechnen vor dem Hintergrund der Eskalation im Krieg mit dem Iran mit einem weiteren Preisanstieg um bis zu 100 Dollar und mehr.

Auch Airline-Kurse brechen ein
Der eskalierende Konflikt hat auch die Aktienkurse asiatischer Fluggesellschaften einbrechen lassen. Die Papiere von Cathay Pacific, Qantas Airways, Singapore Airlines und Japan Airlines gaben um mehr als fünf Prozent nach. Die Aktien von Qantas fielen zeitweise um 10,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten. Auch die Papiere anderer asiatischer Fluggesellschaften wie ANA Holdings, der chinesischen Airlines Air China, China Southern und China Eastern sowie der malaysischen AirAsia X verloren mindestens vier Prozent. Einige wichtige Drehkreuze wie Dubai und Doha bleiben weiterhin geschlossen, was zu weltweiten Störungen im Flugverkehr führt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
02.03.2026 07:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.622 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
387.891 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
118.501 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3841 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Wirtschaft
Fast bei 5.400 Dollar
Eskalation im Iran heizt Gold- und Ölpreise an
Krone Plus Logo
Neue AMS-Chefin:
„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
Nahost-Krise
Ölpreis: OPEC-Staaten heben Fördermenge an
Es soll weitergehen
Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel
Windpark im Wald reizt
Wenn uns die Energiewende über den Kopf wächst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf