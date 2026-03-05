Prachtvolle Glanzstücke der Juwelierskunst im MAK

Es war eine Sensation, als der Pariser Juwelier Pierre Arpels für Farah Diba eine Krone mit mehr als 1400 Diamanten, Dutzenden Smaragden, Rubinen & Perlen entwarf, mit der sie 1967 als Gattin Schah Reza Pahlavis zur Kaiserin des Iran gekrönt wurde. Das Haus Van Cleef & Arpels an der Pariser Place Vendôme, das heuer seinen „120er“ feiert, stieg auf zur Weltfirma mit über 200 Filialen.