Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was betroffen ist

Veggie-Burger darf weiterhin so heißen, aber …

Innenpolitik
05.03.2026 18:52
Die Bezeichnungen „Burger“ oder „Würstchen“ für vegane Versionen bleiben vorerst erlaubt – ...
Die Bezeichnungen „Burger“ oder „Würstchen“ für vegane Versionen bleiben vorerst erlaubt – spezifischer darf die Bezeichnung aber nicht mehr sein.(Bild: bit24 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Veggie-Burger“, „Seitan-Schnitzel“ und „Soja-Würstchen“: Solche Bezeichnungen für vegetarische Fleischersatzprodukte bleiben in der EU vorerst erlaubt. Wohl aber kommt ein Namensverbot für spezifische Benennungen – und auch für fleischlosen „Leberkäse“ oder vegane „Hühnernuggets“.

0 Kommentare

Die EU denkt bekannterweise schon seit längerer Zeit darüber nach, dass Bezeichnungen wie „Burger“, „Schnitzel“ oder „Wurst“ der Fleischindustrie vorbehalten bleiben sollen. Nach heftiger Kritik an dem geplanten EU-Namensverbot – vor allem wegen des Aufwands für Umbenennungen oder neue Verpackungen – stehen die gängigen Namen nach Verhandlungen zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder am Donnerstag in Brüssel nun aber nicht auf einer Liste künftig verbotener Bezeichnungen. 

Nicht für Tiere oder Fleischteile
Wohl aber auf der Liste stehen nach Angaben der Europaabgeordneten spezifischere Bezeichnungen, die sich auf Tiere, Tierteile, Fleischarten oder Teilstücke beziehen. So dürfen Begriffe wie Rind- oder Schweinefleisch, Hühnerkeulen oder Rinderhüfte nicht für pflanzliche Alternativen verwendet werden. Und auch „fleischloser Leberkäse“ oder „vegane Hühnernuggets“ sind künftig tabu.

„Mehrheit der Verbraucher ist nicht verwirrt“
Die französische Europaabgeordnete Céline Imart hatte ein weitreichenderes Verbot vorgeschlagen und wollte damit nach eigener Aussage die Interessen französischer Rinderbauern schützen. Sie vertritt zudem die Auffassung, im Supermarkt gebräuchliche Namen wie Veggie-Burger seien irreführend. Verbraucherorganisationen wie BEUC widersprachen ihr vehement. „Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist über diese Begriffe nicht verwirrt“, erklärte die BEUC-Expertin Irina Popescu. Sie forderte die EU-Gesetzgeber auf, stattdessen für klare Kennzeichnungen zu sorgen. 

Lesen Sie auch:
Das Gemüse-Laberl zwischen diesen zwei Brothälften ist Gegenstand von zähen Verhandlungen in ...
Bis 20 Millionen Euro
Durch Veggie-Burger-Verbot droht hoher Schaden
28.02.2026
Debatte in Brüssel
EU: Wenn es nicht muht, darf es kein Burger werden
20.06.2025

Die Diskussion um die Bezeichnungen war Teil der Beratungen über ein Gesetzespaket, mit dem die EU die Position europäischer Landwirtinnen und Landwirte in Preisverhandlungen mit Supermärkten stärken will. Das Europaparlament und der Rat der 27 Staaten müssen das Paket noch final absegnen. Die Entscheidung vom Donnerstag gilt bis Ende 2027.

ÖVP-Mandatar Alexander Bernhuber lobte den Kompromiss, er schaffe Klarheit für die Konsumentinnen und Konsumenten. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) war für das Verbot. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.03.2026 18:52
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Brüssel
Europäisches Parlament
Rind
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.454 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
363.613 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
281.071 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
Weißes Haus postet Videospielszene zum Krieg
2128 mal kommentiert
Eine Videospielfigur startet mittels eines Tablets echte Angriffe auf den Iran. Der ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2114 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Innenpolitik
Was betroffen ist
Veggie-Burger darf weiterhin so heißen, aber …
krone.at tickert live
Weißes Haus postet Videospielszene zum Krieg
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Wunden aufgerissen: Was Iraner von Arabern trennt
„Schulstreik“
Junge Deutsche protestieren gegen neuen Wehrdienst
Engpass Gynäkologie
„12.000 Tirolerinnen teilen sich einen Kassenarzt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf