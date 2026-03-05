Veggie-Burger darf weiterhin so heißen, aber …

Die EU denkt bekannterweise schon seit längerer Zeit darüber nach, dass Bezeichnungen wie „Burger“, „Schnitzel“ oder „Wurst“ der Fleischindustrie vorbehalten bleiben sollen. Nach heftiger Kritik an dem geplanten EU-Namensverbot – vor allem wegen des Aufwands für Umbenennungen oder neue Verpackungen – stehen die gängigen Namen nach Verhandlungen zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder am Donnerstag in Brüssel nun aber nicht auf einer Liste künftig verbotener Bezeichnungen.