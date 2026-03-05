Vorteilswelt
Historischer Triumph

Stephan Embacher springt schon wieder zu Gold

Ski Nordisch
05.03.2026 18:51
Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Skispringer Stephan Embacher hat seine Hochform auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer ausgespielt. Der 20-jährige Tiroler holte sich am Donnerstag von der Normalschanze zum dritten Mal hintereinander den WM-Titel. Ein historischer Triumph!

0 Kommentare

Embacher, Olympiasieger im Super-Team-Bewerb mit Jan Hörl und am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm zweimal Zweiter, siegte vor dem Polen Kacper Tomasiak. Sein Landsmann Lukas Haagen wurde Vierter.

Janne Ahonen
Janne Ahonen(Bild: GEPA)

Legenden überflügelt
Damit gewann Embacher als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM! Zweimal Einzel-Weltmeister waren zuvor der heutige deutsche Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin und Finnlands Tournee-Rekordsieger Janne Ahonen.

Lesen Sie auch:
Das GOLDENE Super-Team-Duo Österreichs: Jan Hörl und Stephan Embacher
Sieg im Schneetreiben
Hörl und Embacher küren sich zu Team-GOLD-Adlern!
16.02.2026
Stimmen nach Gold-Coup
Embacher: „Füße sind mir auch schon abgestorben!“
16.02.2026
Prevc feiert Double
Stephan Embacher fliegt am Kulm erneut aufs Podium
01.03.2026

Siebente Goldmedaille
Für Embacher ist es bereits seine insgesamt siebente Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften. Er war schon 2024 und 2025 Einzel-Weltmeister und triumphierte zudem im Team 2023, 2024 und 2025 sowie 2024 mit dem Mixed-Team.

Ski Nordisch
05.03.2026 18:51
Gold
