Stephan Embacher springt schon wieder zu Gold

Skispringer Stephan Embacher hat seine Hochform auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer ausgespielt. Der 20-jährige Tiroler holte sich am Donnerstag von der Normalschanze zum dritten Mal hintereinander den WM-Titel. Ein historischer Triumph!
Embacher, Olympiasieger im Super-Team-Bewerb mit Jan Hörl und am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm zweimal Zweiter, siegte vor dem Polen Kacper Tomasiak. Sein Landsmann Lukas Haagen wurde Vierter.
Legenden überflügelt
Damit gewann Embacher als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM! Zweimal Einzel-Weltmeister waren zuvor der heutige deutsche Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin und Finnlands Tournee-Rekordsieger Janne Ahonen.
Siebente Goldmedaille
Für Embacher ist es bereits seine insgesamt siebente Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften. Er war schon 2024 und 2025 Einzel-Weltmeister und triumphierte zudem im Team 2023, 2024 und 2025 sowie 2024 mit dem Mixed-Team.
