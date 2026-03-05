Huawei FreeBuds Pro 5: Wenn endlich Ruhe einkehrt

Aktive Geräuschunterdrückung gehört bei True-Wireless-Ohrhörern inzwischen zum Standard, echte Innovationssprünge sind selten. Der chinesische Hersteller Huawei verfolgt bei seinen FreeBuds Pro 5 nun jedoch einen neuen Ansatz, der deutlich mehr Ruhe verspricht. Ob es gelingt? Krone+ hat die Stöpsel getestet.
Rein optisch unterscheiden sich die FreeBuds Pro 5 zunächst kaum von der Vorgängergeneration. Die Abmessungen der Ohrhörer sind unverändert geblieben, einzig beim Gewicht konnte Huawei pro Stöpsel laut offizieller Spezifikationen 0,3 Gramm einsparen. Unterschiede gibt es dagegen beim Ladecase, das nicht nur um wenige (Zehntel-) Millimeter kleiner und einige Gramm leichter ist, sondern auch seine „Goldkante“ einbüßt und die Statusleiste gegen einen futuristisch wirkenden Leuchtring eintauscht. Unterm Strich wirken die Pro 5 dadurch etwas sportlicher und weniger elegant. Eine Ausnahme stellt die dunkelblaue Variante dar, deren Ladecase in veganes Leder gehüllt ist und über eine Maserung verfügt.
