„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt

Viktor Branković ist Schulsprecher der AHS Flora Fries in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er steht kurz vor der Matura. Und er hat genug. In einem offenen Brief wendet er sich an Bürgermeister Michael Ludwig sowie den Sucht- und Drogenkoordinator, Ewald Lochner, und schildert eindringlich die Zustände: An der U6-Station Gumpendorfer Straße wurde ein Mitschüler von einer suchtkranken Person mit einer Spritze in der Hand verfolgt — nur ein Sprung in die einfahrende U-Bahn rettete ihn. Eine Schülerin traf auf den Stationsstufen ein Paar beim Geschlechtsverkehr.