Verletzt! ÖFB-Kapitän Alaba verpasst Real-Spiel

ÖFB-Teamkapitän David Alaba verpasst wegen seiner Wadenblessur das Ligaspiel seines Klubs Real Madrid am Freitagabend (21 Uhr) bei Celta Vigo.
Das bestätigte Real-Trainer Alvaro Arbeloa am Donnerstag. „Alaba wird nicht mitkommen“, sagte der Ex-Profi, unter dem der Wiener zuletzt wieder mehr Spielzeit erhalten hat als unter Vorgänger Xabi Alonso. Die Verletzung – die Rede war von einer Zerrung – hatte sich Alaba am Montag bei der 0:1-Heimpleite gegen Getafe zugezogen.
Einsatz fraglich
Alaba trainierte am Donnerstag laut Real-Angaben nicht mit der Mannschaft, sondern in einem Innenbereich des Trainingsgeländes. Ob der 33-Jährige am kommenden Mittwoch (11. März, 21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause gegen Manchester City mitwirken kann, darüber gab es vorerst keine Angaben.
Sollte neben Alaba gegen Celta wider Erwarten auch der angeschlagene Raul Asencio ausfallen, würde ein Jungprofi aus der zweiten Mannschaft in der Innenverteidigung beginnen, erklärte Arbeloa.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.