Verletzt! ÖFB-Kapitän Alaba verpasst Real-Spiel

Das bestätigte Real-Trainer Alvaro Arbeloa am Donnerstag. „Alaba wird nicht mitkommen“, sagte der Ex-Profi, unter dem der Wiener zuletzt wieder mehr Spielzeit erhalten hat als unter Vorgänger Xabi Alonso. Die Verletzung – die Rede war von einer Zerrung – hatte sich Alaba am Montag bei der 0:1-Heimpleite gegen Getafe zugezogen.