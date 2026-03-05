Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall

Dadurch, dass Kickl die Sendung im ORF gekapert und für sich alleine hatte, musste er zu Fragen der Wirtschaft und des Budgets ein Solo hinlegen. Ein Glücksfall. Denn für aufmerksame Zuseher wurde das zum erhellenden TV-Moment. Man wurde nämlich Zeuge einer Luftnummer. Wie da der Frontmann der Freiheitlichen ins Schwimmen geriet und konfus von Milliarden hier und Milliarden dort und durchforsten und Ukrainern und „klimareligiösen Hintergründen“ daherredete, machte man sich fast schon Sorgen um den Mann.