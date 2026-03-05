Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall

Kolumnen
05.03.2026 05:00
Herbert Kickl „schwamm" durch die ZIB 2.
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.(Bild: Screenshot ORF)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi
Kickls 17-minütiger Auftritt in der „ZIB 2“ am Dienstag war vor allem eine körperliche Höchstleistung. Der FPÖ-Chef kann ohne Luft zu holen in einer Tour durchreden. Für Gesprächspartner ist das kein Vergnügen. Aber die schöne Kunst, Freude zu bereiten, war ohnehin noch nie Kickls Absicht. Sieht man einmal von der Schadenfreude ab.

Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)

Dadurch, dass Kickl die Sendung im ORF gekapert und für sich alleine hatte, musste er zu Fragen der Wirtschaft und des Budgets ein Solo hinlegen. Ein Glücksfall. Denn für aufmerksame Zuseher wurde das zum erhellenden TV-Moment. Man wurde nämlich Zeuge einer Luftnummer. Wie da der Frontmann der Freiheitlichen ins Schwimmen geriet und konfus von Milliarden hier und Milliarden dort und durchforsten und Ukrainern und „klimareligiösen Hintergründen“ daherredete, machte man sich fast schon Sorgen um den Mann.

Je länger die überdrehte Phrasenshow dauerte, umso klarer wurde, dass Herbert Kickl nach Jahrzehnten in der Politik nicht den Funken eines Plans für die Wirtschaft und damit für das Wohlergehen der Österreicher hat. Vermutlich ist ihm das aber vollkommen wurscht, weil er davon ausgeht, dass er über eine nicht sonderlich starke Regierung mit seinem Schauspiel des wütenden Rächers ganz ohne Anstrengung triumphieren kann.

P.S.: Ein Hinweis für jene, die Zweifel am Inhalt der Kolumne haben: Kickls Auftritt ist auf ORF ON abrufbar. Da können sich alle selbst ein Bild machen.

Kolumnen
05.03.2026 05:00
