Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trümmerfeld auf Acker

Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!

Kärnten
02.03.2026 06:10
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase voraus in einen Acker.(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Drama in Kärnten: Unweit seines Wohnhauses schlug ein Pilot mit dem Kleinflugzeug auf einen Acker auf. Kurz zuvor hatte er noch seine Tochter gegrüßt – die Ermittlungen laufen …

0 Kommentare

Erschütterndes Unglück Sonntagmittag in Lendorf im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau: Nach seinem Start vom Flugplatz Lienz/Nikolsdorf wollte der Hobbypilot bei herrlichem Flugwetter mit seinem Kleinflugzeug offenbar eine Runde über seinen Wohnort in Lendorf drehen. Und seine Tochter aus der Luft grüßen. Als das tragische Schicksal seinen Lauf nahm!

Aus noch unbekannter Ursache kam es vor den Augen seines Kindes zu Problemen – der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase voraus in einen Acker. Nur wenige hundert Meter vom Wohnhaus des Unglücksopfers entfernt!

Erst nachdem die Sprengkapsel gesichert worden war, startete am Unglücksort die Spurensicherung.
Erst nachdem die Sprengkapsel gesichert worden war, startete am Unglücksort die Spurensicherung.(Bild: Klaus Loibnegger)

Umgehend leitete die Tochter die Rettungskette ein. Auch die Frau des Opfers, selbst Notärztin, kämpfte vor Ort um das Leben ihres Mannes. Doch für den leidenschaftlichen Piloten, ein in der Region bekannter Allgemein- und Notarzt, kam jede Hilfe zu spät. „Als wir eingetroffen sind, waren bereits die Rettungskräfte vor Ort und haben vergeblich um das Leben des Opfers gekämpft“, schildert Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Lendorf, der „Krone“.

Den angerückten Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild.
Den angerückten Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lendorf)

Es war jedenfalls ein schreckliches Bild, das sich den Einsatzkräften auf dem Feld, unweit der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof, bot.

Entschärfungsdienst musste ausrücken, Sprengkapsel geborgen
Das Kleinflugzeug war kaum mehr als solches zu erkennen, meterweit lagen die Wrackteile verstreut. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen musste der Unglücksort weiträumig abgesperrt werden, niemand durfte mehr in die Nähe – bis die angeforderten Beamten des Entschärfungsdienstes aus Graz da waren.

„Derartige Flugzeuge haben eine kleine Sprengkapsel zur Sicherheit eingebaut. Damit kann der Pilot in einem Ernstfall die Kuppel absprengen und sich mit einem Fallschirmsystem in Sicherheit bringen“, wie Mayer erklärt.

Zitat Icon

Solche Flugzeuge haben eine kleine Sprengkapsel zur Sicherheit eingebaut. Damit kann sich der Pilot im Notfall die Kuppel absprengen und mit Fallschirm retten.

Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Mayer

Bild: Klaus Loibnegger

In diesem Fall kam der Pilot offenbar nicht mehr dazu, diese auszulösen. Und so bestand Gefahr für die Einsatzkräfte. Die Sprengkapsel wurde gesichert und in einer nahe gelegenen Schottergrube zur Explosion gebracht. Erst danach starteten die Beamten des Landeskriminalamtes sowie die Experten der Flugunfallkommission mit der Spurensicherung.

Bis Redaktionsschluss gab es noch keine Erkenntnisse über die Unglücksursache. Die Ermittlungen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
02.03.2026 06:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.583 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
386.391 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
117.250 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Kärnten
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
WERBUNG
GigaFit eröffnet – gratis Probetraining sichern
Krone Plus Logo
ARTgerecht
50 Jahre Bachmann-Preis: Blut, Tränen und Triumphe
Der KAC ist Zweiter
Nach VSV-Pleite: Pre-Playoff-Duelle stehen fest
Joker sticht beim WAC
Rot und zwei Elfer! Kiteishvili rettet Sturm Remis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf