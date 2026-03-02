Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!

Umgehend leitete die Tochter die Rettungskette ein. Auch die Frau des Opfers, selbst Notärztin, kämpfte vor Ort um das Leben ihres Mannes. Doch für den leidenschaftlichen Piloten, ein in der Region bekannter Allgemein- und Notarzt, kam jede Hilfe zu spät. „Als wir eingetroffen sind, waren bereits die Rettungskräfte vor Ort und haben vergeblich um das Leben des Opfers gekämpft“, schildert Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Lendorf, der „Krone“.