Bezirk für S80-Station Lobau, Stadt stimmt dagegen

Viele Jahre hält das „Griss“ um die Lobauer S-Bahn-Station in Wien nun schon an. Alle Parteien in der Donaustadt wollen die 2014 geschlossene Station wieder eröffnen, drei Parteien stimmten nun im Gemeinderat aber gegen die Station. Die FPÖ tobt und ist der Meinung, dass der Wille der Bürger ignoriert wird.
Kommt es in einem Bezirksparlament zu einer „Allparteien-Resolution“, könnte das kein besseres Zeichen für funktionierende Demokratie sein. Dass die Zustimmung aller Bezirksfraktionen für die Umsetzung eines Projektes noch nichts heißt, zeigt der Fall der S80-Schnellbahnstation in der Lobau.
Gemeinderat stimmte gegen Wiederinbetriebnahme
Sie wäre so dringend, meint Toni Mahdalik von der Donaustädter FPÖ. Vor allem, da sich seit der Stilllegung der Station im Jahr 2014 einiges getan hat. „Der Wunsch von mehr als 10.000 Anrainern wird einfach ignoriert“, ärgert sich Mahdalik.
Zwar hätten alle in der Donaustadt vertretenen Parteien den FPÖ-Antrag angenommen, doch in der Sitzung des Gemeinderates am 18. Februar stimmten die Stadtvertretungen von SPÖ, Neos und Grünen gegen eine Wiedereröffnung der Station. „Dort dafür und da wieder dagegen, das ist für mich verlogen“, meint Mahdalik im Gespräch mit der „Krone“.
Dort dafür, da dagegen, das ist für mich verlogen. Der Wunsch von mehr als 10.000 Anrainerinnen und Anrainern wird einfach ignoriert.
Toni Mahdalik, FPÖ Donaustadt
Stations-Befürworter müssen weiter warten
Zur alten S80-Station an der Ostbahnbrücke sind die Meinungen schon seit jeher geteilt. Vor allem für bestehende Wohngebiete und den geplanten Stadtentwicklungsraum „Lobauvorland“, in dem ein erhebliches Bevölkerungswachstum prognostiziert wird, wäre sie sicher nicht unwichtig. Eine leistungsfähige, direkte Anbindung an das Stadtzentrum ist für Mahdalik daher „unerlässlich, um künftige Mobilitätsbedürfnisse nachhaltig zu decken.“ Für die FPÖ und die anderen Parteien in der Donaustadt heißt es dennoch weiter: Bitte warten.
