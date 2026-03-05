Bezirk für S80-Station Lobau, Stadt stimmt dagegen

Stations-Befürworter müssen weiter warten

Zur alten S80-Station an der Ostbahnbrücke sind die Meinungen schon seit jeher geteilt. Vor allem für bestehende Wohngebiete und den geplanten Stadtentwicklungsraum „Lobauvorland“, in dem ein erhebliches Bevölkerungswachstum prognostiziert wird, wäre sie sicher nicht unwichtig. Eine leistungsfähige, direkte Anbindung an das Stadtzentrum ist für Mahdalik daher „unerlässlich, um künftige Mobilitätsbedürfnisse nachhaltig zu decken.“ Für die FPÖ und die anderen Parteien in der Donaustadt heißt es dennoch weiter: Bitte warten.