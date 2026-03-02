So treibt Iran-Krieg unsere Teuerung wieder an

Handel derzeit am Boden

Schon jetzt zähle Österreich zu den größten Exporteuren von Medikamenten in den Iran, so Ghodsi. Derzeit ist der Handel am Boden: Die Exporte sanken von 276 Millionen (2016) auf nur noch 118 Millionen Euro (2024), die Importe kollabierten von 100 Millionen auf knapp 10 Millionen Euro. Sollte sich die iranische Arbeitsproduktivität jener der Türkei annähern, wäre für die EU sogar ein Wohlstandsgewinn von bis zu 0,7 Prozent möglich. Baumgartner warnt aber, dass es sich dabei um ein „Best-of“-Szenario handle. Die Mullahs und Revolutionsgarden im Iran würden mit aller Kraft versuchen, einen Machtwechsel zu verhindern.