Destabilisierung des Mittelmeerraumes befürchtet

Mitsotakis erkannte demnach das Recht Israels auf Selbstverteidigung an, betonte jedoch zugleich die Notwendigkeit, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Insbesondere sprach er sich gegen eine Ausweitung der Kampfhandlungen durch großangelegte Bodenoperationen im Südlibanon aus. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz angekündigt, die israelischen Streitkräfte würden „strategische Gebiete im Libanon“ einnehmen, um Angriffe auf israelische Bürger entlang der nördlichen Grenze zu unterbinden. Diesen Schritt bezeichnete Athen als Eingriff in die Souveränität des Libanon und als Belastung für die Waffenruhevereinbarung von 2024.