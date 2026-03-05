Unschlagbare Feuerkraft

333 Meter lang, 78 Meter hoch und fast 100.000 Tonnen schwer, Baukosten umgerechnet elf Milliarden Euro, Bauzeit zwölf Jahre – die Rede ist von der „USS Gerald Ford“, dem größten, modernsten und teuersten Kriegsschiff der Welt, das jetzt auf der Höhe von Haifa vor der israelischen Küste im Mittelmeer liegt. Gemeinsam mit der „USS Abraham Lincoln“, die im Verbund mit ihren Begleitschiffen im Arabischen Meer kreuzt, bildet der Flugzeugträger das Herzstück der amerikanischen Armada, von der aus der Krieg gegen das Mullah-Regime im Iran geführt wird.