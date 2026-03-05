Vorteilswelt
„Krone"-Kommentar

Unschlagbare Feuerkraft

Kolumnen
05.03.2026 05:00
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
333 Meter lang, 78 Meter hoch und fast 100.000 Tonnen schwer, Baukosten umgerechnet elf Milliarden Euro, Bauzeit zwölf Jahre – die Rede ist von der „USS Gerald Ford“, dem größten, modernsten und teuersten Kriegsschiff der Welt, das jetzt auf der Höhe von Haifa vor der israelischen Küste im Mittelmeer liegt. Gemeinsam mit der „USS Abraham Lincoln“, die im Verbund mit ihren Begleitschiffen im Arabischen Meer kreuzt, bildet der Flugzeugträger das Herzstück der amerikanischen Armada, von der aus der Krieg gegen das Mullah-Regime im Iran geführt wird.

Flugzeugträger – zeitweise schon totgesagt – bilden nach wie vor die Speerspitze der US-Marine. Begleitet von mehreren Zerstörern, einem Versorgungsschiff und zumindest einem U-Boot, können die atomar angetriebenen Monsterschiffe in relativ kurzer Zeit jedes Meer der Welt erreichen. Und da rund 90% der Weltbevölkerung in einem Radius von 150 Kilometern von einer Küste leben, können von einem Flugzeugträger aus nahezu alle strategisch wichtigen Ziele auf der Welt eliminiert werden.

Das liegt auch an ihrer unschlagbaren Feuerkraft. U-Boote haben „nur“ etwa 30 Marschflugkörper und Torpedos an Bord, sind diese verschossen, muss das Schiff zurück zur Basis. Gleiches gilt für Zerstörer, die etwa 100 Marschflugkörper an Bord haben. Flugzeugträger können aber auf hoher See mit frischer Munition versorgt werden. Und ihre Kampfjets können bis zu 125-mal am Tag abheben...

Kolumnen
05.03.2026 05:00
„Krone“-Kommentar
Unschlagbare Feuerkraft
„Krone“-Kommentar
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
„Krone“-Gastkommentar
Pulverfass Nahost
„Krone“-Kolumne
Exil-Iraner: Weit entfernt von ihren Wurzeln
„Krone“-Kommentar
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
